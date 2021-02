¡Le tocó el corazón! Actor de The Boys reveló cuál fue la escena que más le costó grabar

Karl Urban interpreta al temido y malhumorado Billy Butcher en The Boys, que aunque siempre ha demostrdo que posee una personalidad irreverente, durante la grabación de las últimas escenas de la temporada 2 demostró que tiene su "corazoncito". Durante una entrevista al portal The Playlist el actor confesó que la escena de la muerte de Becca le tocó el corazón y hasta ahora ha sido la más difícil de grabar para esta historia de Amazon Prime.

Te revelamos las razones por las que la serie The Boys ha sido una de las más exitosas de este 2020 No te pierdas esta explicación que te hará entender el por qué la historia de Erick Kripke es una de las más vistas.

Actor de The Boys reveló cuál fue la escena que más le costó grabar de la temporada 2

A pocos días de activarse las grabaciones de la tercera temporada, el actor sorprendió con esta revelación que solo demuestra su entrega e identificación con su personaje. Para él la honestidad y cercanía a la realidad con lo que hace es vital a fin de mostrar al público una historia con la que se sientan plenamente identificados.

Además, es una muestra del lado afectivo, humano y sensible que Butcher tiene. Y es que tal como lo señaló el showrunner Eric Kripke, en la segunda entrega presentó aspectos muy individuales de cada uno de estos superhéroes que muchos quizás desconocían.

"Ese fue probablemente uno de los días más frustrantes de la segunda temporada de 'The Boys', porque filmamos parte de esa secuencia por la mañana. Y luego tuvimos que dejar de filmar a Butcher y Becca, y fueron a filmar Homeland y Stormfront porque Aya Cash estaba en este disfraz protésico, y ha estado en la silla de maquillaje durante cinco horas. Así que tuvimos que archivar la escena de la muerte de Becca con Butcher. Y cuando finalmente volvimos a eso, era el final del día, estábamos perdiendo la luz y teníamos dos tomas. Pero ese es uno de esos casos en los que necesitas traer tu mejor juego. Tienes dos tiros para conseguirlo. Además, era la primera vez que me mostraba tan sensible", dijo al portal.

The Boys tiene un personaje similar, pero al mismo tiempo opuesto a Stan Lee Te mostramos cómo a través de los cómics se develó esta información.

También puedes ver: