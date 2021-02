Estas son las actrices que pudieron haber actuado en "Rebelde"

En el año 2004, irrumpió con todo en la pantalla chica mexicana Rebelde, una exitosa telenovela que acaparó el gusto de toda una generación de jóvenes al punto de convertirse, poco después de su estreno, en un auténtico fenómeno de masas a nivel global que catapultó al estrellato a sus seis protagonistas: Anahí, Alfonso Herrera, Maite Perroni, Christian Chávez, Dulce María y Christopher Uckermann.

Sin embargo, aunque es difícil imaginarse este melodrama juvenil sin el sexteto protagónico y todos los histriones que los acompañaron a lo largo de las tres temporadas que duró esta trama, la verdad es que antes de iniciar las grabaciones fueron muchos los intérpretes que audicionaron y fueron considerados para un papel.

En especial, hubo numerosas actrices luchando por meterse en la piel de alguna de las estudiantes más destacadas del Elite Way School, como ‘Mía’, ‘Roberta’ y ‘Lupita’, antes de que se asignaran los roles a las estrellas que hoy todos conocen como parte de esta historia y recuerdan con nostalgia. A continuación, te presentamos a las histrionisas que pudieron ser partes del “boom” de Rebelde.

Las actrices que pudieron ser parte de Rebelde

Además de las protagonistas, el reparto de Rebelde estuvo lleno de incontables actrices, como Angelique Boyer, Karla Cossío o Fuzz, por mencionar algunas, que destacaron con su interpretación al punto de parecer haber nacido para dar vida a sus personajes en esta producción de Pedro Damián.

No obstante, la realidad es que ni siquiera las estrellas que encarnaron los roles principales fueron las únicas opciones para sus personajes, pues un sinnúmero de jóvenes intérpretes se presentaron al casting para pelear por un papel dentro de esta ficción e incluso varias fueron contempladas para quedarse en el proyecto aunque al final, no lo lograron. Descubre quiénes son:

Daniela Luján

Tras haber encabezado varias telenovelas infantiles de éxito como El Diario de Daniela (1998) y Cómplices al Rescate (2002), Daniela Luján acudió al primer casting de Rebelde en busca de un papel en esta producción como actriz juvenil; así lo confesó ella misma el año pasado durante un Instagram live con Naidelyn Navarrete.

En la plática, la estrella de Una familia de diez confesó que hizo una prueba frente a las cámaras para ser parte del elenco de esta exitosa ficción de Televisa, pero no precisó por qué finalmente no quedó seleccionada para el melodrama. Después de esta prueba, Luján se alejó de las telenovelas por varios años.

Naidelyn Navarrete

Al igual que su compañera, la actriz Naidelyn Navarrete, a quien el público recuerda por dar vida a 'Renata Sánchez-Gavito', la villana infantil de la novela Amigos x Siempre, también audicionó para ganarse un lugar dentro de la mítica Elite Way School, donde se desarrolla la trama de Rebelde.

Según contó en la charla con Luján, ella sí quedó pre seleccionada para un papel, pero una complicación familiar la llevó a rechazar la oportunidad que se había ganado.

"Yo sí me acuerdo que hice (casting). Me tocó hacer una escena. Yo me acuerdo que ya estaba como que al final y me dijeron que me había quedado, pero ya sabes que como que no hay nada seguro y yo en ese momento, mi mamá (y mánager) tuvo una operación (…) no tenía ni cabeza y aparte no podía estar en dos lugares a la vez", dijo, develando los motivos por los que no se quedó en la novela.

Belinda

El año pasado, el actor Ronald Duarte, quien dio vida a ‘Jacó Lizaldi Heidi’ en Rebelde, sorprendió al revelar que el papel de ‘Mía Colucci’ iba a ser interpretado por Belinda, artista que Televisa quería para el importante personaje.

Durante una transmisión en vivo, el histrión retirado destapó que Estefanía Villarreal y Anahí fueron las últimas incorporaciones al reparto, esta última luego de que estuviera previsto que la cantante encarnara a la caprichosa estudiante del Elite Way School.



“Anahí y Estefanía fueron de las últimas en castear, porque antes, ‘Mía’ iba a ser Belinda, no sé si ustedes sabían eso, que ‘Mía’ iba a ser Belinda, entonces ya estábamos ahí puestísimos. Y antes de Estefanía iba a ser otra chava ‘Celina”, confesó.

Asimismo, el cantante aclaró que la razón por la que al final Anahí se quedó con el papel fue por la insistencia del productor Pedro Damián, quien ya había trabajado antes con ella y la quería para el personaje pese a los deseos de la televisora de San Ángel.

“¿Qué pasó para que Anahí se quedara en la telenovela y no Belinda? Si mal no recuerdo, Pedro (Damián) quería a Anahí y la empresa quería a Belinda. (Televisa) estaba muy chocada de Anahí por la reputación que tiene, pero es una persona muy linda, le encantaba ayudar (…). La empresa quería a Belinda pero Pedro tuvo que pelear para que Anahí fuera ‘Mía”, señaló.

Sherlyn

Otra actriz que pudo haber sido una “rebelde” fue Sherlyn. De acuerdo a un reporte de E! Online Latino, a la hoy mamá de André, quien en aquella época la venía de protagonizar telenovelas juveniles súper exitosas como Clase 406 (2002), supuestamente le fue ofrecido por la producción el papel de ‘Lupita’. No obstante, habría rechazado la invitación.

Cabe destacar que, hasta la fecha, la estrella no ha confirmado ni refutado esta información.

Liuba de Lassé

Por último, Liuba de Lasse, conocida por su actuación en Primer amor… a 1000 x hora (2000), fue considerada para el personaje de ‘Celina Ferrer’, de acuerdo a Generación TN.

Empero, la actriz perdió el papel frente a Estefanía Villarreal.

