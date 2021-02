Camilo canta 'Como la flor' tras críticas por no conocer a Selena Quintanilla

Camilo causó polémica en redes sociales al mencionar que no conocía a Selena Quintanilla, la reina del Tex-mex. Por esta razón, el intérprete de Tutu fue duramente criticado, ya que Selena es considerada una de las cantantes más emblemáticas de la música en español a nivel internacional.

Diversos usuarios de redes sociales recordaron un video de Buzzfeed, publicado en noviembre de 2020, donde el cantante colombiano participó en un test de música. Sin embargo al escuchar a Selena Quintanilla, Camilo confesó que no la conocía.

"No, no sé quién es. No, ni idea", fue la respuesta de Camilo al escuchar el tema Techno cumbia de Selena. "Wow, esa no, nunca. No sé de Selena pero sé de Eva Luna", afirmó el cantante durante el video, lo cual dividió opiniones ente sus seguidores.

"Yo de todo corazón, no creo que Camilo no haya escuchado al menos un tema de Selena, es casi imposible; que quizás no sepa que ella cantaba tal canción ya es otro tema". "Bueno, muchos no sabemos quien es Camilo pero sí Selena". "¿Cómo vas a decir que no conoces a Selena Quintanilla capo?". "¿Cómo que nunca escucho a la reina de Selena Quintanilla?", fueron algunos de los comentarios que recibió el cantante en Twitter.

Camilo canta Como la flor…

Pero tal parece que el colombiano decidió investigar sobre Selena y ahora hasta canta sus canciones. Por medio de su cuenta de Instagram, el intérprete de Tutu compartió una serie de historias en las que aparece cantando el tema Como la flor de la emblemática cantante pero a su estilo.

Cabe destacar que el cantante ha sido uno de los cantantes emergentes más éxitos de los últimos años, quien ha logrado conquistar a millones de personas con temas como Vida de rico, Por primera vez, Desconocidos, Tattoo, Ropa cara, entre muchas otras.

