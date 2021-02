Cepillín llega a los 75 años con historias para todas las generaciones

Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, celebra su cumpleaños número este domingo.

Hace unos días, el "Payasito de la tele" festejó sus 50 años de carrera artística con un emotivo mensaje.

"Un saludo a mis niños… ¿Mis niños? Muchos son abuelitos o abuelitas, pero gracias por estos años junto a mí. No tengo palabra para agradecerles que me hayan dado de comer, tanto a mí como a mi familia desde hace 50 años, que Dios los bendiga; así que agradezco tener un público, que es lo mas grande que hay", dijo Cepillín.

Hay que recordar que el actor y cantante decidió bajar su ritmo de trabajo, por respeto al público.

“Decir adiós es bien gacho, decir adiós es muy feo pero tengo respeto al público. El Cepillín de toda la vida está activo, igual que hace 30. Me adelanto al tiempo que espero vivirlo y decir a los 75… ¡bye! (adiós). Chabelo no dejó a nadie, Capulina no dejó a nadie y yo dejo a mis hijos (Cepi y Franky)”, reveló Ricardo González.

Tras su último infarto en 2005, el "Payasito de la Tele" mantiene su pasión por vivir y sus ganas de hacer reír a la gente.

“Así soy, no tengo fórmulas. No estudié pedagogía, ni nada pero tengo ese don, un ángel que me papalotea. No respondo si lloran o si se ríen, si cantan, no respondo si se ríe más la mamá que el hijo… no respondo. El ver así a Cepillín, a los 75 años de edad, podrían estar viendo a un viejito, pero viejos los cerros y aquí estoy yo, sigo brincando como toda la vida. Durante la gira canto todos los éxitos y es un show con mis hijos Cepi y Franky”, señaló en una entrevista pasada con Publimetro.

Es hoy es hoy festejo mi 75 aniversario pic.twitter.com/KJP5Ya09gh — CEPILLIN (@cepillintv) February 7, 2021

El actor ha sido parte de la vida de los mexicanos, que lo han visto en sus diferentes proyectos, donde se siguen sumando nuevas generaciones.

“No me importa lo que digan de mi, al final siempre es bueno que hablen. Desde el inicio de mi carrera fui sembrando, y la gente se divertía. Pasé la fama en el canal 2 de la televisión, luego vinieron programas en Monterrey y Guadalajara, y he tenido muchas satisfacciones que pocos han logrado igualar”.

En medio de la polémica

Cepillín, fiel a su estilo, ha lanzado duras críticos contra actores, actrices y músicos, que han manifestado algunas opiniones o buscan llegar a cargos políticos.

“Que me disculpen todos mis compañeros artistas, pero para hacerlo no es de la noche a la mañana… El político tiene toda una carrera, que de repente un partido político diga me gusta (Arturo) Carmona, me gusta Paquita la del Barrio, ese es otro rollo”, puntualizó en entrevista con el programa De Primera Mano.

Cepillín: ‘Decir adiós es muy feo’ El Payasito de la Tele dirá adiós de los escenarios a los 75 años.

