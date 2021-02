A la espera del estreno de Cobra Kai temporada 4, los fans y fieles seguidores de esta historia de Netflix han ido descubriendo detalles de interés sobre esta historia de voz de sus protagonistas quienes sorprendieron al revelar que en el caso de Daniel LaRusso audicionaron otras figuras que sonaban fuertemente para ocupar este papel, lo que lleva a pensar que Ralph Macchio no fue la primera opción para ello.

Mira qué otros actores fueron llamados para interpretar a Daniel LaRusso para Cobra Kai temporada 4

Los creadores de esta historia no la tuvieron fácil para conseguir el papel de Daniel LaRusso tuvo que indagar y hacer varios casting a fin de determinar quién era el actor ideal para esta historia, ya que debía ser un joven con buena contextura, habilidad y ligereza en sus movimientos, así como la empatía con la filosofía de las artes marciales.

Estrellas como: Robert Downey Jr., Charlie Sheen, Nicolas Cage, Sean Penn, Emilio Estevez, Anthony Edwards, C. Thomas Howell, Tom Cruise y Eric Stoltz fueron algunos de los que audicionaron para este papel en el que Ralph Macchio fue el afortunado de llevar este personaje hasta en esta nueva versión que tiene cautivada a la audiencia.

"Me encontraron pronto, me ficharon muy pronto, pero fue como uno de esos acuerdos de prueba en los que aún no estás. Recuerdo caminar y ver a Charlie Sheen pasar el rato afuera del bungalow de Jerry Weintraub, pensando: '¿Qué está haciendo Charlie aquí?' Nicolas Cage, creo, y Robert Downey Jr.", expresó Macchio en una reciente entrevista en la que aseguró que este papel le cambió la vida por completo.

