El tráiler de 'Godzilla vs. Kong' alcanza récord en YouTube y desafía a Marvel Studios

Con más de 22 millones de reproducciones hasta este fin de semana, el tráiler oficial de 'Godzilla vs. Kong', la secuela de 'Kong: La Isla Calavera' (2017) y 'Godzilla: Rey de los monstruos' (2019), desafía a Marvel Studios con un récord en YouTube.

La cuenta de Twitter de 'Fandom' había recapitulado los tráilers de largometrajes con más views y likes en la plataforma de reproducción de videos, con 'Vengadores: Infinity War' (3.7 millones) y 'Vengadores: Endgame' (3.2 millones) en la cima. La nueva cinta del 'Monsterverse' de Warner Bros ya superó al adelanto de 'Spiderman: lejos de casa' (1.9 millones) y 'Pokémon: Detective Pikachu' (1.4 millones).

#GodzillaVsKong trailer is already the 4th most-liked Hollywood movie trailer ever on YouTube 1️⃣ 'Avengers: Infinity War' — 3.7M 2️⃣ 'Avengers: Endgame' — 3.2M 3️⃣ 'Spider-Man: Far From Home' — 1.9M 4️⃣ 'Godzilla vs. Kong' — 1.5M 5️⃣ 'Detective Pikachu' — 1.4M pic.twitter.com/EFn0wL19dy — Fandom (@getFANDOM) February 1, 2021

Adam Wingard, director de 'Godzilla vs. Kong', se expresó a través de su cuenta de Instagram sobre el éxito del tráiler de la película y dijo: "No puedo agradecer lo suficiente por hacer que el tráiler sea un éxito. Cuando diriges una película grande como esta, ¡tardas años de tu vida! Es un proceso largo y difícil que, a veces, ¡parece como si no tuviese final! Solo miren mi barba antes y después de 'Godzilla vs. Kong'. ¡Tenía unas pocas canas y ahora parezco Papá Noel!

"Pero nada me ha rejuvenecido tanto como poder ver la emoción hacia el tráiler en muchos vídeos de fans reaccionando al vídeo. De eso se trata todo esto. Puede que no sea capaz de disfrutarlo con todos vosotros en un cine por ahora, pero ver y escuchar la emoción en estos vídeos de reacción al tráiler ha hecho que este largo viaje merezca la pena", añadió.

Lo que se sabe de la trama

'Godzilla vs. Kong' tendrá como protagonistas a Alexander Skarsgard ('Big Little Lies') y Millie Bobby Brown ('Stranger Things'). La mexicana Eiza González ('Fast & Furious: Hobbs & Shaw') y el originario de Torreón, Demián Bichir ('Cielo de medianoche'), también son parte del elenco.

Con Eiza como Maya Simmons y Demián como Walter Simmons, quienes son conocedores y expertos de cómo controlar al gigantesco gorila para protegerlo, la cinta contará cómo los protectores y Jia, una niña huérfana que ha creado un fuerte vínculo con Kong, emprenden un peligroso viaje para encontrar su verdadero hogar.

En el primer adelanto, se pudo observar la lucha entre los dos míticos monstruos, quienes se enfrentarán luego que el grupo y Kong se encuentren con Godzilla.

'Godzilla vs. Kong' se estrenará el próximo 17 de marzo.

