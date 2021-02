Itatí Cantoral disfruta la comedia, pero quiere volver a ser una villana

Itatí Cantoral tiene más de 25 años de carrera artística, en la que ha protagonizado momentos memorables en su profesión, pero está consciente que debe tener su mirada en lo que sucede en el mundo para mantenerse actualizada.

La actriz, quien termina este domingo la telenovela La Mexicana y El Güero, compartió qué sabor de boca le dejó este proyecto bajo la producción de Nicandro Díaz.

“El mejor de los sabores de boca, ahorita estoy saliendo de la empresa Televisa despidiéndome de todos con tanto cariño es un hasta pronto, no es un despedida; de verdad, tuve mucha suerte de participar en un proyecto tan generoso con actores maravillosos y una historia tan linda”, compartió la actriz a Publimetro.

Agregó, “estoy muy agradecida con mi público y fans que me sigue siempre, que me escriben cosas tan hermosos pero sobre todo con Dios, que sin su luz no podría haber concluido este proyecto en medio de una situación tan difícil como es una pandemia”.

Itatí Cantoral se ha mantenido creativa durante la pandemia, fue en estos meses que conoció el TikTok y reveló quién fue la “culpable”.

“Amo el TikTok , lo descubrí en la pandemia gracias a Erika Buenfil, a ella la conocía como una actriz importantísima de Televisa y de México, la había visto en muchas telenovelas, pero no había trabajado con ella jamás y no conocía esta parte del TikTok, esa parte tan divertida -de ella- yo no la conocía. De hecho empecé a usar la plataforma porque escuché que se burlaban de ella en mala onda, por eso me metí al TikTok y comencé a morir de risa; la admiré muchísimo, ya se lo dije en persona, que soy gran fan de ella”.

Erika Buenfil ha roto las redes sociales por su popularidad e Itatí también encontró una manera de expresarse.

“Le voy a entrar, ¿por qué no? Las redes sociales no tienen edad, le gustan a los niños y chavos, al final es un espacio divertido para expresarse, ya sea con mis personajes o mis propios contenidos”.

El gran final de La Mexicana y El Güero, versión libre de Kary Fajer, despejará incógnitas importantes de esta trama:qué ocurrirá con Andrea (Itatí Cantoral) y Tyler (Juan Soler) y cuál será el sentimiento que él guarde por la familia falsa, que fingió amarlo durante meses.

“Fueron ocho meses de trabajo, así que no se pierdan el gran final este domingo, porque se sentaron los escritores y el productor, porque cambiaron totalmente la historia original, ya no termina como la historia chilena, realmente es un final que va a sorprender, cada personaje tiene un final que va a cautivar”, finalizó la actriz mexicana.

Planes, memes y otros detalles

“Estoy trabajando con Netflix en un reality donde hay sorpresas, conduzco el programa. El 17 de febrero empiezo Se rentan cuartos, un sitcom de Comedy Central. Hago el papel de una regiomontana junto a Carlitos Espejel y Regina Orozco”, dijo Itatí.

La actriz disfruta cada meme o gif que aparece con su rostro, en su mayoría de su exitoso personaje de Soraya Montenegro.

“Ese personaje se hizo famoso por los mexicanos, no es por mí, ojalá hubiera sido tan brillante para hacer mis propios memes, porque sería millonaria (risas). De pronto se desataron los memes y gifs, que ya formaron parte del folclor mexicano; además es muy popular en TikTok, eso me gusta”.

Por último, añadió que disfruta mucho la comedia, pero si le gustaría volver a tener en sus manos un personaje de villana, como lo fue Soraya Montenegro.

¿Cuándo y dónde ver el final de La Mexicana y El Güero?

7 de febrero a las 20:30 horas, por Las Estrellas.

