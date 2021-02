Mike Bautista, el mexicano que participó con The Weeknd en el Super Bowl LV

The Weeknd causó polémica durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LV, donde interpretó algunos de sus grandes éxitos como Starboy y I feel it coming, así como temas de su reciente disco After hours, Blinding lights y Save your tears. Además de la impactante escenografía, el cantante canadiense también contó con decenas de bailarines y entre ellos se encontraba el coreógrafo mexicano, Mike Bautista.

Así fue el show de The Weeknd durante el medio tiempo del Super Bowl LV El cantante canadiense siguió con el concepto de su reciente disco "After hours"

El bailarín Mike Bautista actualmente radica en Los Ángeles y compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram previas al medio tiempo del Super Bowl LV, donde se puede ver usando el atuendo negro con un saco rojo y el vendaje en la cara. "Nos quedamos con el vestuario", afirmó Mike durante un en vivo en Instagram

Tras el show del medio tiempo Mike Bautista explicó que él siempre ha luchado por sus sueños para poder llegar alto y compartió que la constancia es una de las mejores herramientas para llegar lejos. Asimismo en su cuenta de Instagram, el bailarín se define como una persona en constante evolución y siempre será un estudiante; actualmente cuenta con ocho mil seguidores en dicha red social, donde comparte sus experiencia en los escenarios.

Mike Bautista comentó que este año debido a la pandemia no ha podido viajar a México a visitar a su familia pero se mantiene trabajando.

Mike Bautista colabora con Ricky Martin…

Cabe destacar que Mike también ha trabajado a lado de Ricky Martin durante diversas presentaciones, las cuales también comparte en sus redes sociales, donde se puede apreciar su talento. "Este video tiene un significado especial para mí por muchas razones, ¡pero compartiré algunos con todos ustedes!", publicó.

The Weeknd inició su presentación recreando una de las escenas de su video Blinding lights para después interpretar el tema Starboy, y a diferencia de lo que muchos pensarían, esta ocasión, el cantante no lució golpes en su rostro como en sus últimas presentaciones en vivo, pero sí sorprendió al mostrar un espectáculo lleno de fuegos artificiales.

Cabe destacar que el Super Bowl LV se llevó a cabo en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida, donde los equipos Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs se disputaron el campeonato del Super Bowl LV y se espera que Tom Brady gane su séptimo anillo.

Instagram

The Weeknd hace su mejor show, pero en las redes sociales El medio tiempo dejó mucho que desear para la mayoría de las personas, que opinaron con divertidos comentarios y memes.

También puedes ver: