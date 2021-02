¿Qué papel hará Kuno Becker en la nueva telenovela de Fuego ardiente?

Todo está listo para el arranque de la telenovela Fuego ardiente, que busca atraer la audiencia con una historia que exhibe el amor en todas sus manifestaciones y edades.

La producción de Carlos Moreno tiene como protagonistas a Mariana Torres, Carlos Ferro, Claudia Ramírez, José María de Tavira, Fernando Ciangherotti, Yolanda Ventura, Kuno Becker, Laura Flores, Arturo Peniche, entre otros.

No te quedes sin un regalo: Celebra el Amor y encuentra el mejor detalle en Claro Shop

Publimetro charló con Kuno Becker, quien compartió sus emociones de regresar a las telenovelas, pero también esa faceta polémica y sus preocupaciones que lo motivaron a ser parte de TikTok.

“Tengo 25 años de carrera artística y he cometido errores como todos los seres humanos, eso como persona me hace ser mucho más agradecido, porque la vida con el tiempo y los fracasos te hacen humilde; mientras, los éxitos te hacen medio pendejo (risas). Trato de estar centrado, pero la vida se encarga y te centra a fregadazos”, dijo Kuno Becker.

Durante la charla, el actor confesó que quiere ser el mejor villano de las telenovelas, con su personaje de Joaquín Ferrer.

“Es la primera vez que hago un villano en una telenovela. La gente va a divertirse mucho, sobre todo en esta época donde necesitamos distraernos tanto. Es un reto increíble, porque solo había hecho de villano en la televisión estadounidense o en una película con Antonio Banderas, pero generalmente me hablan para personajes de niño bueno. Ahora seré malo, muy malo, así era la forma de regresar a las telenovelas, porque quiero que me vea la audiencia de una manera distinta, como un villano, no como el galán bueno”.



Publicidad



El actor mexicano compartió lo que puede tener en común con su personaje.

“Es un tipo muy machista, agresivo, impulsivo, por eso es divertido hacerlo. No compartimos los valores, porque Joaquín tiene sus valores, pero son diferentes a los de una persona decente (risas). No comparto sus ideas, pero las trato de entender. Todos tenemos un poco de egoísmo y errores, como la mayoría de las personas, sobre todo yo. Tenemos defectos, ambiciones pero a veces se nos pasa, pero Joaquín me hace recordar que me he equivocado y he provocado sufrimiento a alguien, eso me hace entenderlo y tomar un poco de verdad de mi vida para tratar de prestársela al personaje e interpretarlo mejor”.

Fuerte mensaje de unión

Kuno Becker reveló que decidió abrir su cuenta de TikTok para compartir momentos divertidos con la gente y enviar mensajes de unión.

“Entré porque me asusté mucho con la pandemia, ahorita -desgraciadamente- nos hemos medio acostumbrado, eso está mal. Justo en este momento estoy escribiendo algo que voy a hacer en Instagram sobre la solidaridad y la unión. No he visto a México volcarse por los demás y ayudar como locos, como sucede en los sismos”.

Agregó, “uso TikTok para que una persona pase unos minutos divertidos con mis payasadas, no me importa si quedo bien o mal con mi imagen, no es mi preocupación, esa es la idea real de hacerlo, de ahí en más, no tengo más que desprestigio (risas) y lo digo irónicamente, porque me vale madre”.

El actor puntualizó que vivimos un momento de mucho egoísmo.

“Carajos dónde esta la pinche unión que nos caracteriza como país y raza. Ahorita venden las cosas más caras y están haciendo negocio de esto, qué clase de bichos somos (…) ¿Entonces nos merecemos morir?, dónde está la unión solidaridad, el humanismo, ahorita todos ven por sí mismos”.

Parejas de Fuego ardiente

Mariana Torres (Alexa Gamba) y Carlos Ferro (Gabriel Montemayor)

Claudia Ramírez (Irene Ferrer) y José María de Tavira (Fernando Alcocer).

Fernando Ciangherotti (Dante Ferrer) y Yolanda Ventura (Pilar Ortiz de Ferrer).





Publicidad





Estreno de Fuego ardiente

8 de febrero a las 18:30 horas, se transmitirán los 102 capítulos, por Las Estrellas

¿De qué se trata?

Fuego ardiente es una trama de amor y de pasiones desbordadas, en la cual, cuando un amor es verdadero, es capaz de ir contra viento y marea, con tal de permanecer vivo.

A detalle

Estreno. Kuno Becker llega este lunes a las 18:30 horas con el personaje de Joaquín Ferrer en Fuego ardiente.

Trama. La telenovela muestra el amor en todas sus facetas, con Mariana Torres, Carlos Ferro, José María de Tavira, Claudia Ramírez, entre otros actores

Música. La cantautora Joy, quien forma parte de Jesse & Joy, realizó los temas principales: una versión especial de No se tú y el tema inédito Este fuego.

Declaración. "La vida con el tiempo y los fracasos te hacen humilde; mientras, que los éxitos te hacen medio pendejo (risas)".

Dale clic para entrar a más información de Publimetro:

The Weeknd provoca memes previo al Super Bowl El cantante ha generado muchas expectativas para lo que será su espectáculo de medio tiempo este domingo.

Itatí Cantoral disfruta la comedia, pero quiere volver a ser una villana La actriz habla del final de La Mexicana y el Güero este domingo; compartió cómo Erika Buenfil se convirtió en su maestra de TikTok.

Especial Publisport: ¡Todo lo que necesitas saber del Super Bowl LV! Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs buscarán coronarse en el Raymond James Stadium el próximo 7 de febrero

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: