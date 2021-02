Shiloh, hija de Angelina Jolie, reaparece con larga cabellera y un look distinto

Angelina Jolie dejó sorprendidos a sus fanáticos al mostrar gran parte de su vida privada en su reciente sesión fotográfica para Vogue en su versión británica. La actriz, quien suele ser bastante reservada, abrió las puertas de su casa a los fotógrafos quienes tomaron imágenes de ella y de sus hijos, entre ellos la enigmática Shiloh.

A medida que Shiloh Jolie-Pitt crece, sigue teniendo un estilo propio. La niña de 14 años fue conocida por mantener cortos los mechones rubios que heredó de su padre Brad Pitt. Ahora, se está probando el cabello más largo como sus hermanas, Zahara y Vivienne Jolie-Pitt.

Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, sorprende con su larga cabellera y un look casi irreconocible

El largo cabello de Shiloh se mostró desde atrás en una dulce foto que apareció en la sesión de Vogue británica de su mamá Angelina Jolie. La foto muestra a Shiloh y sus hermanas, además del hermano Knox, viendo los resultados de las elecciones de 2020 con su madre.

La hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, quien había llamado la atención de la prensa por mantener un aspecto varonil en su niñez, dejó crecer su cabello y en la foto se puede ver que lo mantiene recogido.

Ya Shiloh se había dejado ver con su nuevo look en una salida junto a su madre y a su hermana Zahara. Las damas disfrutaron de un rápido viaje de compras en Los Ángeles, donde la adolescente lució su coleta alta, pantalones cortos de mezclilla, una sudadera con capucha negra y zapatillas Converse.

Shiloh Jolie Pitt pasea con su mamá Angelina Jolie en short de mezclilla y sudadera mostrando su humildad Se mostró de lo más sencilla y hermosa en un look básico

Angelina Jolie en la cándida entrevista, habló sobre su relación con sus seis hijos "Yo era la mejor amiga de mi mamá. Me encantaba tener bebés, pero me encanta sentarme por la noche y hablar con mis hijos. Me gusta la adolescencia. Me gustan los años mayores. Me encanta estar con ellos".

Te recomendamos en video