Lo mejor del medio tiempo del Super Bowl LV con The Weeknd

El show de medio tiempo del Super Bowl LV sin duda es uno de los acontecimientos más esperados de este 2021 y The Weeknd será el protagonista de esta edición, la cual promete ser una de las más impactantes de la historia del campeonato, que se llevará a cabo en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida.

En esta edición los equipos Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs se disputarán el campeonato del Super Bowl LV, donde se espera que Tom Brady gane su séptimo anillo. En cuanto al entretenimiento se espera que The Weeknd sorprenda a los espectadores al seguir con el concepto que ha mantenido con su reciente disco After hours, pues hay que recordar que durante sus presentaciones en vivo, el cantante canadiense ha lucido golpes en el rostro.

Por medio de sus redes sociales, The Weeknd compartió un video en el que aparece desayunando en medio del campo mientras cae una lluvia de balones.

¿The Weeknd tendrá invitados?

En las últimas semanas se ha mencionado que The Weeknd podría estar acompañado de artistas como Rosalía y Maluma con quienes ha realizado en temas como Blinding lights y Hawái respectivamente. También se rumoró que podría estar Ariana Grande y Daft Punk.

Sin embargo, dichas especulaciones han sido desmentidas por el propio cantante. "He leído todos los rumores, pero nada podría encajar con la historia que pretendo contar en el show, así que no, no habrá invitados especiales", afirmó el artista durante un video publicado en Instagram.

Asimismo, The Weeknd ha mencionado que realizará un show nunca antes visto, el cual mantendrá la esencia de su reciente disco. "Es una historia que he contado a lo largo de esta era y de este año", dijo.

Miley Cyrus también formará parte del Super Bowl LV, quien ofrecerá un show musical horas antes de la gran final, quien rendirá un homenaje a los trabajadores de salud debido a la pandemia de Covid-19. Mientras que los artistas Jazmine Sullivan y Erick Church entonarán en himno nacional de Estados Unidos.

