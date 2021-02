¿Cuál es el nombre real de The Weeknd y cómo surgió su sobrenombre?

The Weeknd se presentará estar tarde en el medio tiempo del Super Bowl LV, que se llevará a cabo el estadio Raymond James Stadium de Tampa Bay (Florida), y en el cual se medirán los equipo de Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers.

El cantante que está a punto de cumplir 31 años, el próximo 16 de febrero, es conocido por temas como Blinding Lights, Call Out My Name, Starboy, The Hills, Can't Feel My Face y I Feel It Coming.

Pero, ¿cuál es el verdadero nombre de The Weeknd, y de dónde viene?

El cantante nació en Toronto, Canadá, bajo el nombre de Abel Makkonen Tesfaye, y según explicó adoptó el nombre de The Weeknd después de abandonar la escuela secundaria a la edad de 17 años y, junto con un compañero, "se fue un fin de semana y nunca llegó a casa". La ortografía se modificó para evitar cuestiones de marcas con una banda canadiense que ya se llamaba The Weekend.

Trayectoria de The Weeknd

Comenzó a ganar fama a finales de 2010, cuando subió de forma anónima varias canciones a YouTube bajo el nombre de The Weeknd. Durante el 2011 lanzó tres mixtapes de nueve pistas, titulados House of Balloons, Thursday y Echoes of Silence, que fueron muy aclamados por la crítica. En el siguiente año, lanzó su primer trabajo recopilatorio titulado Trilogy, con treinta pistas remasterizadas de sus mixtapes y tres canciones más. Fue lanzado al mercado por la compañías discográficas Republic Records y XO.

En 2013, lanzó su álbum debut titulado Kiss Land, con la ayuda de los sencillos Kiss Land y Live For. Su segunda grabación, Beauty Behind The Madness se volvió en su primer álbum en llegar al número uno en la lista estadounidense Billboard 200, e incluía el sencillo que logró entrar al "top tres" en distintas listas Earned It y produjo los sencillos número uno The Hills y Can't Feel My Face. Estas últimas, llegaron juntas a los tres primeros lugares en la lista Billboard Hot R&B Songs, convirtiéndose en el único artista del 2015 en hacerlo. The Weeknd ha ganado tres Premios Grammy y ha sido nominado para un Premio de la Academia, y nueve Juno Awards.5 En septiembre de 2016, lanzó su tercer álbum de estudio cuyo título sería Starboy, que alcanzaría el número uno en el Billboard Hot 100.6​ Su últimos dos discos son My Dear Melancholy (2018) y After Hours (2020).

