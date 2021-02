Selena Gomez y Bella Hadid, las mujeres que han marcado la vida amorosa de The Weeknd

The Weeknd se ha convertido en el hombre del momento debido a su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LV entre los Tampa Bay Buccaneers vs Kansas City Chiefs.

Pero más allá de su trayectoria musical y el gran momento que está viviendo a nivel profesional, al intérprete de Blinding Lights lo han marcado dos famosas mujeres en el aspecto sentimental: Selena Gomez y Bella Hadid.

Con Gomez, tuvo un breve romance en 2017, la pareja duró aproximadamente 10 meses. Sin embargo fue una relación que lo dejó marcado, de hecho en agosto del año pasado el cantante conversó con la revista Esquire y habló sobre las fuentes de inspiración que marcaron el proceso de composición de After Hours, álbum que contiene los exitosos y catártico temas Blinding Lights y Heartless. aunque no dijo el nombre de Selena, dejó entrever que se trataba de ella,

"La razón por la que algunas canciones son tan cortas es que… bueno, creo que tampoco tenía demasiado que contar sobre el tema, no sé. En cualquier caso ha sido una pieza de arte catártica, que me ha hecho reflexionar mucho. Y sí, han sido cortas porque representan exactamente lo que tenía que decir sobre este asunto", explicó con cierto nerviosismo.

Y aunque nunca ha profundizado en el tema, existen ciertas leyendas urbanas que señalan que algunas canciones de The Weeknd son para la ex de Justin Bieber. Se ha señalado que en una de las estrofas de Call Out My Name, se habla de que él había ofrecido donarle un riñón a Gomez.

"Dije que no sentí nada bebé, pero mentí. Casi me corto un pedazo de mi por tu vida, supongo que era sólo otra parada en boxes. Hasta que hayas tomado una decisión, sólo desperdiciaste mi tiempo".

Al terminar su breve relación con Abel Makkonen Tesfaye, verdadero nombre del cantante, Selena volvió con Bieber, una vez más, pero no volvió a funcionar, de hecho él esta casado actualmente con Hailey Baldwin.

The Weeknd y Bella Hadid

Los famosos se reencontraron el pasado mes de agosto en los Video Music Awards de MTV, ella fue presentadora y él fue de invitado, además de estar nominado. Según Daily Mail, durante los ensayos hubo encuentro en el backstage, donde se les vio juntos, felices y llevándose muy bien.

Este encuentro casi coincidió con su última ruptura, a finales de agosto de 2019. La pareja llevaba un año juntos tras su última reconciliación, durante el verano de 2018, pero sus agendas profesionales los llevó a poner fin a su relación.

Tuvieron un relación intermitente de cuatro años.

Bella y Abel Tesfaye comenzaron su noviazgo en 2015, se conocieron en el festival de música de Coachella. Después de poco más de un año, en noviembre del 2016, terminaron, tras lo que el cantante comenzó una sonada relación con Selena Gomez.

