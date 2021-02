'¡Qué guapura!': Aracely Arámbula muestra rostro de Daniel, hijo menor de Luis Miguel

Desde su romance con Luis Miguel, Aracely Arámbula ha sido muy discreta en cuanto a los detalles de su vida privada y tras el nacimiento de sus dos hijos con El Sol llamados Miguel y Daniel, la actriz evita publicar fotografías con ellos en redes sociales. Pero actualmente se ha viralizado un video en el que se puede ver a La chule compartiendo un momento especial junto a sus hijos.

El video ha sido retomado por diversos usuarios de redes sociales y ya se ha difundido por diversas cuentas de Instagram, pues con el clip se pretende observar el parecido entre Luis Miguel y su hijo mejor Daniel, quien actualmente tiene 12 años de edad. Aunque el video fue publicado en mayo de 2020, ya ha causado revuelo entre los internautas, pues se puede ver la tierna relación que Aracely Arámbula mantiene con sus hijos.

Durante dicho video se puede observar a Aracely Arámbula comiendo un helado junto a sus hijos después de ir a comprar dulces, por lo que se puede ver al pequeño Daniel sentado junto a ella.

Foto/@aracelyarambula

"¿Por qué todo lo rico no es saludable? Eso me dicen", comentó la actriz. Por lo que Daniel afirmó "lo vi en un documental". Tras la respuesta, La chule confesó que Daniel es un niño encantador. "Si mi cielo ¡Ay que guapura! Él es una cosa hermosa, es muy simpático, de familia. No le gusta que grabe, es para la familia", dijo Aracely.

Además se puede escuchar la voz de Miguel, el primer hijo que tuvo con Luis Miguel. "¡Son ácidos!", dijo Miguel, quien en vez de helado prefirió comprar unos dulces con chile.

Aracely Arámbula y su relación con Luis Miguel

La actriz de 45 años de edad ha confesado que la relación con que sus hijos mantiene con Luis Miguel no es muy cercana, pues el cantante no ha estado presente en ocasiones especiales como fue el pasado cumpleaños número 13 de Miguel. "No, no llamó el papá. Tienen mucho padre con mi papá y mi hermano. Mis hijos están felices, tienen una familia muy unida", comentó Arámbula ante las cámaras del programa Sale el sol.

Sin embargo, La chule no deja de recordar que la historia con Luis Miguel fue como de cuento de hadas. "Es un historia tan hermosa, es una historia tan linda que ni se lo podrían creer, sería una historia así como el Titanic", afirmó.

