La actriz Phoebe Dynevor no se las vio tan fácil durante el rodaje de las escenas de sexo en Bridgerton, la serie exitosa de Netflix que muestra las imágenes más románticas e íntimas de cada uno de estos personajes que están marcando tendencia y volviéndose en un furor a través de las redes sociales.

En una reciente entrevista, la protagonista de esta historia creada por Shonda Rhimes aseguró que de no ser por la presencia y preparación que le diera su coordinadora de intimidad, Lizzy Talbot, no hubiera podido avanzar en estas tomas tan comprometedoras y que generaron polémica.

Protagonista de Bridgerton expresó sentirse incómoda en las escenas de sexo

La joven de 25 años además reveló que las escenas grabadas con su compañero Regé-Jean Page le resultaron más fáciles de realizar, pues contaba con el apoyo de este guapo actor quien la trató con mucha amabilidad a fin de que ambos se mostraran cómodos y naturales en cada toma. Para ella lo más penoso o incómodo fue el grabar el momento de intimidad que tuvo a solas.

A su criterio, esto le generó sentimientos encontrados, pues ella se sentía muy vulnerable, ya que ella era el centro de atención en ese momento que tras cámaras habían alrededor de 20 personas. Además, confesó que este tipo de momentos son complicados de ensayar, pues deben ser lo más natural posible. Pero gracias al apoyo de Talbot, ella pudo ejecutar esta toma a través de las coreografías practicadas con esta profesional que apoya a los actores en este trabajo tan personal.

"Siempre destaco la importancia de que nuestra coordinadora de intimidad, Lizzy Talbot, estuviera presente en el set. Gracias a su presencia me sentí segura y cómoda. Pienso que si ella no hubiera estado habría sido el director quién me hubiese dado las indicaciones en la escena de la masturbación. Eso habría sido muy incómodo", dijo a través de un comunicado de prensa.

