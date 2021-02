Actor de La que se avecina es ingresado a la UCI por Covid-19 y el creador de la serie se molesta ante la filtración de la noticia

El elenco de La que se avecina 11×11 está preocupado ante la noticia de que Jordi Sánchez fue ingresado a la UCI tras ser diagnosticado con Covid-19. La noticia corrió como pólvora llegando a molestar al creador de la comedia Alberto Caballero quien calificó de deshonesto, y una grave falla a la privacidad hacia este actor y a sus familiares quienes desconocían esta situación.

Actor de La que se avecina 11×11 es ingresado a la UCI por Covid-19 y el creador de la serie se molesta

El fin de semana se reveló en diferentes medios que Sánchez padecía un cuadro grave con la enfermedad, de ahí que se decisió ingresarlo a la UCI, la noticia se filtró en los medios quienes a primeras horas de la mañana anunciaban esta hecho, incluso mucho antes de que los familiares del actor supieran el cuadro en el que éste se encontraba. Esto alarmó a sus fans y a su grupo cercano quienes desconocían esta situación. Sin embargo, salieron adelante al publicar un comunicado a través de la cuenta oficial de Instagram del intérprete de Antonio Recio.

"La famiilia de Jordi Sánchez ha hecho llegar un comunicado a los medios de comunicación con el que piden el máximo respeto y privacidad al actor, después de que haya sido hospitalizado por Covid-19. Jordi está evolucionando favorablemente y esperan poder informar muy pronto de su total recuperación", con estas palabras acallaron un poco los rumores sobre su estado de salud.

Sin embargo, el que no puedo ocultar su molestia fue Caballero quien sin tapujos expresó a través de sus redes sociales lo que sentía tras esta filtración de la noticia: "Desconozco quién filtra estas mierdas, y me indigna el nulo respeto por la privacidad que existe en este país. Dicho lo cual, todo nuestro apoyo y energía para Jordi, que se va a poner bien porque no hay virus que se resista a un mayorista". Con esto dejó claro que ante esta situación se debe mayor respeto y es algo que solo debe ser atendido por los médicos y sus cercanos.

Desconozco quién filtra estas mierdas, y me indigna el nulo respeto por la privacidad que existe en este país. Dicho lo cual, todo nuestro apoyo y energía para Jordi, que se va a poner bien porque no hay virus que se resista a un mayorista. — Alberto Caballero (@alber_caballero) February 6, 2021

