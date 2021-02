Mira cómo lucía la presumida 'doña Magda' de "Vecinos" en su juventud

Desde hace más de tres lustros, Macaria ha estado imparable desatando risas entre la audiencia mexicana en la piel de ‘Magdalena Pérez de López’, uno de los personajes más icónicos de la en la exitosa serie de comedia Vecinos, en parte gracias a su impecable personificación.

En la piel de la presuntuosa ‘doña Magda’, quien no acepta su situación socioeconómica y vive aparentando ser muy adinerada, tener un alto estatus social y vestir la ropa más fina aunque siempre quede expuesta por su ingenuo marido, ‘Arturo’, la primera actriz se ha hecho con un gran reconocimiento y un cariño inmensurable de parte del público que la adora como nunca antes en su trayectoria.

Sin embargo, antes de interpretar por primera vez a la dueña de inolvidables frases como “¡Carísimo por cierto!” y “¡Arturo no te hagas el gracioso porque no lo eres, no lo eres!”, la intérprete ya había navegado con éxito todas las aguas del mundo del espectáculo de nuestro país como actriz de cine, teatro y televisión, productora, escritora, bailarina y cantante, construyéndose una notable carrera artística que inició en los años de su juventud, cuando tenía alrededor de 18 años.

El aspecto de ‘doña Magda’, de Vecinos, en su juventud

Muchos años antes de siquiera imaginarse que daría vida a un emblemático personaje de la pantalla chica nacional, como lo es la madre de ‘Alejandra’ y ‘Marco’ en Vecinos, cuyos esfuerzos por aparentar lo que no es desatan graciosísimos instantes, Delia Beatriz de la Cruz Delgado, el nombre real de Macaria, fue una joven como cualquier otra cargada de sueños que comenzaron a hacerse realidad en la década de los 60.



La estrella nació en la Ciudad de México, un 20 de diciembre de 1949, pero se mudó a La Habana, Cuba, durante su infancia donde pasó algunos años siendo criada por sus abuelos quienes, entre otras cosas, la enseñaban a recitar poesías. Entre ambos países fue y vino en un par de ocasiones hasta los 9 años de edad, cuando se asentó en su país natal.

Desde niña, la luminaria ya presentaba una predilección por el canto y baile; empero, cuando comenzó su formación académica terminó estudiando para ser docente, aunque esto en realidad nunca fue su idea.



Al hablar sobre esta etapa de su vida en una entrevista con el medio 88.9 Noticias, De la Cruz Delgado aseguró que no sabe bien cómo terminó ahí, solo recuerda que cuando le tocó entrar a la secundaria, hizo su prueba para entrar a la Secundaria de Señoritas de la Nacional de Maestros. “No sé por qué me llevaron a hacer el examen ahí y de ahí era el pase automático a la Nacional de Maestros”, explicó.

A pesar de esto, continuó sus estudios hasta que hizo sus prácticas y entonces estuvo segura de que su vocación no estaba en la docencia, sino en el arte, su verdadera pasión.

En aquella época, siendo toda una jovencita ya, la artista decidió seguir su corazón al mundo de las artes escénicas. Como su madre no quería que se dedicara al arte, ella optó valientemente mudarse e ir tras sus sueños.

La artista estudió baile, disciplina a la que soñaba dedicarse desde que era una infante, y de manera fortuita las oportunidades no tardaron en tocar a su puerta gracias al talento innato para cantar, actuar y bailar que tenía, aunado su gran belleza física.

Cantando y bailando en todo tipo de espectáculos, la joven comenzó a abrirse brecha en el mundo del espectáculo mexicano por mérito propio.

Así llegó a ser cantante del grupo de Tony Espino y mientras todavía era intérprete en esta agrupación, gracias a sus habilidades para brillar en cualquier escenario, llegó su gran oportunidad: ser la conductora del programa Happenings a go go en los años 60.

En este show, hacía un personaje: “Macaria, a sus órdenes, a sus órdenes”, por lo que comenzó a ser llamada así por todos en su equipo de trabajo.

A ella le caía “muy gordo” que la aludieran por este nombre y no por el real, por lo que llegó a pedir que por favor la llamaran Delia. Según contó al medio anteriormente mencionado, al solicitar esto, se ensañaron y comenzaron a llamarla más que nunca “Macaria”, sobrenombre que terminó adoptando para el resto de su carrera artística.

Y es que después de este programa, su carrera despegó en todas sus facetas desenvolviéndose con éxito en el cine mexicano, el teatro y la televisión.

En las telenovelas, debutó en Amor sublime (1967) y continuó indetenible en numerosas producciones hasta que llegó a protagonizar el melodrama Pelusita (1980). Sus más recientes apariciones han sido en producciones como Antes muerta que Lichita (2015-2016), Y mañana será otro día (2018) y en 100 días para enamorarnos (2020).

En su inicios, también actuó en programas como Chespirito (1980) y ¿Qué nos pasa? (1998). Más recientemente, fue parte de La rosa de Guadalupe (2015), Como dice el dicho (2017) y Mi querida herencia (2019).

En cuanto a la pantalla grande, dio sus “pininos” en el séptimo arte en cintas como Las pirañas aman en cuaresma (1969), Paula (1969), Matrimonio y sexo (1970) y Paraíso (1970). Su última actuación en una película fue en La boda de la abuela (2019).

Por su parte, en el teatro, trabajó en El juego que todos jugamos (1970), Vaselina (1973), Amor sin barreras (1977) y El diluvio que viene (1977), cuando comenzaba. Una de sus novísimas puestas en escena fue Las recogidas (2018).

En la actualidad, con más de 50 años de una prolífera trayectoria artística, Delia Beatriz De la Cruz Delgado está consagrada como una de las más brillantes luminarias mexicanas que deslumbra al presente con su actuación de ‘doña Magda’ en Vecinos, serie de la que es parte desde su estreno el 10 de julio de 2005. De hecho, por este personaje, Macaria ganó el año pasado el premio TVyNovelas en la categoría mejor actriz de comedia.

Y aunque ha participado en un sinfín de proyectos, para ella “la experiencia que ha sido Vecinos es algo muy fuera de serie”, aseveró en su conversación con Carlos Chicken Muñoz para el citado medio en 2019.

Por otro lado, pese a los grandes éxitos que ha cosechado a lo largo de su vida profesional, la actriz con 71 años de edad conserva su humildad y vive sus días felizmente trabajando, con su único hijo y el apoyo de miles de fans. Asimismo, confesó sentirse “muy agradecida de la bendición que me ha dado la vida y me regala el público”.

