Mariachi Gama 1000 supera show de medio tiempo de The Weeknd y se ahorra los siete millones

The Weeknd no logró convencer con su actuación a miles de espectadores del Super Bowl LV, quienes esperaban más del cantante canadiense. Por lo que en redes sociales no se hicieron esperar los "memes" y las diversas reacciones sobre el show de medio tiempo como la del Mariachi Gama 1000, que ha llamado la atención de miles de internautas, quienes afirman que logró superar la actuación de The Weeknd.

Durante el espectáculo del medio tiempo, The Weeknd interpretó algunos de sus temas más exitosos como Starboy y I feel it coming; así como las canciones de su reciente disco After hour, Blinding lights y Save your tears, entre otras y logró mantener el concepto de dicho nuevo material discográfico.

Sin embargo, para muchas personas el cantante no logró sorprender aunque contó con una gran producción, pues el propio The Weeknd invirtió de su bolsa siete millones de dólares con el fin de realizar un espectáculo inolvidable aunque cientos de internautas lo califican como uno de los más aburridos de la historia del Super Bowl, el cual no pudo superar la actuación de Jennifer Lopez y Shakira en 2020.

Tras este acontecimiento, el popular Mariachi Gama 1000 recreó parte del medio tiempo y para algunos tuvo más gracia que The Weeknd.

Cabe destacar que el Mariachi Gama 1000 ha conquistado las redes sociales de hace varios años con sus peculiares coreografías, que sin duda dejan a todos sorprendidos por su coordinación y creatividad. Actualmente este mariachi cuenta con 124 mil seguidores en Instagram y millones de seguidores en Tik Tok.

El bailarín y músico Jesús Gama Jr. compartió el video en su cuenta de Tik Tok, donde cuenta con 1.5 millones de seguidores. Por lo que el video ya cuenta con miles de "me gusta" y decenas de comentarios.

"Estuvo más bueno este video que el medio tiempo del Super Bowl". "Está más divertido este tik tok que el medio tiempo". "Les faltó los calzones blancos en la cabeza". "Estuvo mejor y divertido y sin los 7 millones de dólares". "Les quedó súper", fueron algunos de los comentarios que recibió.

