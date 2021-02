Masterchef México: La participante más querida fue eliminada del programa

Masterchefmx está cada vez más cerca de la recta final en la que se decidirá el ganador de la octava temporada que entre polémicas, regaños, enamoramientos y fuertes revelaciones han cautivado a la audiencia que en esta oportunidad lamentó que la tan querida "Soldado Esquivel" resultara ser la eliminada de la noche.

El pasado viernes 5 de febrero, los televidentes fueron testigos de uno de los momentos más tristes del programa: ver partir a quien consideraban a una de las cocineras más disciplinadas y aplaudidas dentro de este reality gastronómico.

La participante más querida fue eliminada del programa Masterchefmx

La velada estuvo reñida, cada uno de los participantes dio el todo por el todo, pues cada vez está mar cerca el momento de saber quién ganará esta octava temporada. Es por ello que durante el pasado episodio los nervios estaban a flor de piel y de ahí que se presentarán equivocaciones entre varios de los cocineros favoritos de esta contienda.

Sin embargo, la primera en quedar ilesa de los retos de eliminación fue Adriana que desde el primer reto subió al balcón y desde ahí vio cómo sus compañeros se encargaban de avanzar en sus técnicas y preparaciones. Itzel y Erubiel fueron los próximos en ir destacando, pero Meche, José Luis y la Soldado Esquivel fueron los menos agraciados y por ello debieron enfrentarse a la eliminación.

La elaboración de un postres hizo que La Soldado no tomara precaución en su elaboración y fuera rápidamente despedida de este reality, pues a consideración de los jueces éste no contaba con los requisitos de sabor y presentación. Con esto los fans de esta cocinera se sintieron decepcionados, así como sus compañeros quienes no dudaron en abrazarla y decirle adiós con muestras de afecto.