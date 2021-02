Anya Taylor-Joy y su perfecta idea para la trama de la segunda temporada de 'Gambito de Dama'

Beth Harmon fue uno de los personajes más interesantes en el universo de Netflix vistos en 2020. En octubre del año pasado se estrenó la miniserie 'Gambito de Dama', y con Anya Taylor-Joy como la protagonista, se convirtió en la ficción del referido formato más vista en la historia de la plataforma de streaming.

Han pasado poco más de tres meses del lanzamiento de la ficción, y hasta ahora, no se ha confirmado una segunda temporada sobre la talentosa niña que se convierte en la ajedrecista más destacada de su época.

En una entrevista con 'Deadline', la actriz dio detalles sobre lo que podría ser la segunda temporada de 'Gambito de Dama', dando una perfecta idea: "Sería muy interesante ver cómo es Beth como madre, ahora que está sobria y consciente de los demonios que ha derribado".

Sobre su interpretación como Beth, la mejor jugadora de ajedrez pero que es adicta a las drogas y al alcohol, Anya Taylor-Joy explicó que no tuvo problemas en "encontrar el personaje dentro de ella": "Era instinto a otro nivel. Nunca he tenido ese acercamiento por nada. Ellos gritaban 'acción' y algo pasaba".

