Cantante 'amenaza' con revelar otro caso de abuso de Vicente Fernández

Vicente Fernández sigue bajo el ojo del huracán, por el tema de acoso.

Hace semanas, el cantante ofreció disculpas durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en la que señaló :

"Lo que pasó fue un accidente con ella y con las otras dos, porque ellas también me agarran y abrazaban. Estoy dando la cara y no es fácil, esa otras muchachitas o señoras que dicen, no me acuerdo. Acosar es que yo la hubiera llevado a la caballeriza y a la fuerza le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente”, dijo el cantante en la entrevista.

El nombre del Charro de Huentitán vuelve a la polémica, tras un mensaje de la cantante Lupita Castro.

La cantante utilizó una cuneta de TikTok (Armand Promotions Company) para compartir su experiencia, en la que dice tener pruebas de que, presuntamente, fue víctima de acoso por parte de Vicente Fernández.

“Vicente Fernández a mí me acosó por mucho tiempo, pero me hizo algo más grave que eso. Mi nombre es Lupita Castro. Soy cantante, no me quiero aprovechar de lo que está pasando ahora. Hace ocho meses empecé a escribir mi libro”, dijo Lupita Castro.

La cantante "amenazó" a través de redes sociales, de contar su verdad para algunos medios.

Aseguró que un medio de Estados Unidos contó su historia, pero al final decidieron no publicarla.

"Lo más importante es por qué lo hizo. Tengo datos, fechas y todo. He sufrido mucho. He sufrido muchos años callándolo, pero ya no. Ya no lo voy a callar".

‘Lo que pasó fue un accidente; ofrezco una disculpa de todo corazón’: Vicente Fernández El cantante habló sobre la polémica que lo rodea y dijo: "Estoy dando la cara y no es fácil"; afirmó que recibió la vacuna contra Covid.

Cuestionan su revelación

Lupita Castro publicó su mensaje a través de TikTok, en la cuenta Armand Promotions Company, lo que provocó varios cuestionamientos del público general.

"Lo único que quieres es agarrar fama y nada mas, Oportunista, "Que casualidad que hasta un libro va a sacar..que casualidad", "Bendiciones Lupita", "Me parece una declaración muy falsa y claro que importa porqué calló, lo que asevera, si hubiera sido verdad…", "Hasta el video está superactuado, solo quiere ganar notoriedad y no buscó mejor momento", "Ya dejénlo si en su tiempo no dijeron ,nada ahora que quieren".

Mientras otros compartieron: "Quieres dinero ponte a trabajar, Obvio quiere publicidad, queriendo hacer leña del árbol caído…como siempre! No sé porqué nombra la palabra, si la Biblia manda a no tener líos o confrontaciones públicas, que solo hacen dejar por el piso la imagen de los creyentes".

"Estoy totalmente de acuerdo con la defensa de los derechos de la mujer y somos los hombres quienes tenemos que velar y defender esos derechos porque tenemos madres, hermanas e hijas, pero no se vale que ahora después de años aparecen damas señalando a este Señor Fernández de acosador, cuando en su momento ellas fueron acosadoras al pretender fotografiarse con él y en algunos casos hasta le tiraban prendas íntimas (no todas). Porqué no lo hicieron en su momento", " No pretendo defender lo indefendible , , Pero Simplemente no se Vale pretender manchar una trayectoria artística que la gran mayoría no lo ha logrado".



