Crean galletas para celebrar el desamor y las relaciones tóxicas en el Día de San Valentín

En Tlaquepaque, Jalisco, La Magnífica Churrería ha causado sensación con la creación de las galletas que ellos llaman de Antiamor, que tienen mensajes directos, divertidos y contundentes para amores o ex amores, amigos o ex amigos. ¿Qué mensaje elegirías?

Con el objetivo de reinventar el significado del Día de San Valentín, David Meza, decidió crear manjares para celebrar el amor, con un lenguaje real.

“Hay mucha gente que le llama la atención esta propuesta, pero no están acostumbrados. Por ejemplo, en Navidad decoramos del Grinch. En lo personal, no me gusta todo esta melosidad que es un tanto falsa, como el hecho que la gente compre unos globos que digan: 'Te amo' solo ese día”, compartió David Lozano, creador de la idea en las galletas.

Agregó, “utilizamos frases que la gente dice a diario y no son ofensivas, porque es la manera de expresarnos, como 'Gordo', 'Me amo', 'Perro sin alma', 'Me traes bien baboso', que representan un lenguaje mucho más real”.

Las galletas tienen frases para hacer sentir o desahogar el corazón, incluso para esas relaciones tóxicas del ser humano.





Valentín Elizalde, patrono de los solteros

El cantante Valentín Elizalde, patrono de los Solteros, también puede inspirar para regalar esta piezas dulces con algunas palabras de sus canciones.

"Vete ya", "Ebrio de amor" y "Soy así" pueden ser parte de este momento peculiar para regalar.



La Magnífica hace por primera vez estas galletas para motivar el amor propio y a decir las cosas como son.

“Las galletas AntiValentín, son para desahogarse un rato regalando estas joyas a sus amores o ex amores, amigos o ex amigos, solo aquí en La Magnífica. Una disculpa a los que se ofenden por nuestras galletas, pero eso solo es autoestima frágil. Hay que ser felices y ver que el amor desde todos los ángulos”.

El propio hermano del fallecido cantante, el Gallo Elizalde, habló sobre utilizar al cantante.

"Quiere decir que la gente siempre trae en su mente al Vale, si ya hasta lo tomaron como su día es algo de alegrarnos, porque muchos lo tienen vivo en su mente y corazón", dijo a Publimetro.

Frase AntiValentín

Perro sin alma

Belleza de cantina

Me traes bien baboso

Me amo

Tesoro

Te quiero pinche Gordo

Sé mi bichota

Chinga tu madre





¿Dónde venden las galletas y cuánto cuestan?

La Magnífica Churrería está ubicada en Herrera y Cairo 69 en Tlaquepaque, Jalisco.

Abierto de lunes a domingo, de 9:00 a 21:00 horas. Costo de la galleta: 35 pesos.

