Mira el antes y después de Julia Urbini, la actriz de ‘Dafne’ en “Vencer el desamor”

Durante casi cuatro meses al aire, Vencer el desamor ha estado imparable acaparando el gusto del público mexicano con una entrañable historia con causa social y un elenco de lujo que ha amalgamado a la perfección la experiencia y la frescura conjugando a reconocidas estrellas del mundo actoral, como Daniela Romo, con rostros jóvenes con un gran talento, como Julia Urbini.

En esta producción de Rosy Ocampo, la intérprete se ha destacado con su impecable personificación de la tenaz ‘Dafne Falcón’, una joven que pierde a su esposo el día que recibieron a su segundo bebé en un trágico accidente automovilístico por culpa de otro conductor y se ve forzada a enfrentar la viudez, la falta de apoyo y la escasez de dinero para sacar adelante a sus hijos como madre soltera mientras busca hacer justicia para el padre de sus hijos.

A lo largo de la trama, el público ha visto crecer a Urbini en la piel de esta mujer que termina en la Ciudad de México viviendo en la casa de su fallecido padre biológico, donde enfrentará más pruebas, pero también creará una red de apoyo con ‘Ariadna’ y las otras habitantes de esta vivienda en la que aprenderá valiosas lecciones y volverá a experimentar el genuino amor con ‘Gael’.

No obstante, si bien ‘Dafne’ es quizás su papel más conocido hasta la fecha, a sus 24 años de edad, Julia no es ninguna novata pues lleva tres lustros de una prolífera carrera en el medio artístico mexicano donde ha brillado en numerosas producciones para el cine y la televisión. A continuación, te mostramos cómo ha sido su evolución a través del tiempo.

El cambio a través de los años de Julia Urbini, la actriz de ‘Dafne’ en Vencer el desamor

Julia Urbini nació el 29 de mayo de 1996 en Argentina pero migró a México junto a su familia cuando apenas tenía cinco años de edad. En su infancia, la entonces pequeña no tardó mucho en descubrir que su vocación estaba en las artes escénicas, por lo que desde temprana edad comenzó a labrar su camino para la consecución de su sueño de estar frente a las cámaras.

El debut de Julia Urbini

Luego de aparecer en un par videoclips musicales en 2006, como el de Siempre más de Benny Ibarra, la entonces niña intérprete logró debutar con papeles en la pequeña y gran pantalla ese mismo año.

Su iniciación en el cine fue en Más que a nada en el mundo, una multipremiada cinta mexicana que grabó cuando tenía solo 8 años de edad en la piel de ‘Alicia’, una niña que sufre la indiferencia de su madre soltera, interpretada por Elizabeth Cervantes, quien está más interesada en su vida sentimental que en ella.

Captura video

Aunque era su primer largometraje, su desempeño fue notable y le valió un gran reconocimiento internacional gracias a sus destrezas artísticas innatas.

“Cuando tenía ocho años, con la película Más que nada en el mundo (2006), dirigida por Andrés León Becker y Javier Solar, estuve nominada y gané el Silver Peacock, una presea especial que el jurado da a la revelación del año, en el Festival de Cine de la India. También obtuve la Chimenea Villaverde en el Festival de Cine Latinoamericano en Madrid. Además estuve nominada para la Diosa de Plata”, contó llena de orgullo en una entrevista a los 13 años publicada por Excélsior.

Captura video

Por otro lado, en la televisión, se estrenó en las telenovelas como parte del elenco de Montecristo, una producción de TV Azteca, protagonizada por Silvia Navarro y Diego Olivera, en la que dio vida a la pequeña ‘Camila Lombardo’.

Después de dar sus “pininos” en el mundo de la interpretación, Julia Urbini continuó su ejerciendo su amada profesión de manera imparable, ascendiendo poco a poco con su incansable esfuerzo, don y dedicación en su camino hacia la cima del estrellato.

Sin embargo, la joven luminaria no improvisó a la hora de concretar sus anhelos, más bien se ocupó en formarse como intérprete en varias escuelas de educación artística como el Centro de Formación Actoral (Cefat) de TV Azteca, el Centro de Capacitación Cinematográfica del Centro Nacional de las Artes y CasAzul, la escuela de artes escénicas de Argos donde tuvo como coach María Eugenia Bravo Cortez; destaca su página en el sitio web de su representante, Ileana Pereira.

Su trayecto en el cine

En la gran pantalla, Julia prosiguió tras sus inicios diciendo presente en películas como La mirada del adiós (2006), La Espera (2008), Amar (2009) y Huérfanos (2014), en las que compartió escena con grandes figuras; empero, ha sido la pantalla chica la plataforma donde más ha crecido a lo largo de su carrera en la que, desde muy joven, se esforzaba para ser alguien notable, como su ídolo Julia Roberts.

“Tengo 13 años, pero me esfuerzo para ser alguien importante, quiero ser como Julia Roberts, es mi ídolo me encanta como actúa y es bellísima”, expresó en entrevista divulgada por el medio anteriormente citado.

Julia Urbini trepa en la TV

Tras dar el primer paso para edificar las bases de su recorrido actoral, la estrella continuó desparramando sus aptitudes en novelas y programas de TV Azteca como Tengo todo excepto a ti (2007), La Niñera (2007), Secretos del alma (2008), Lo que callamos las mujeres (2009) y Drenaje Profundo (2010).

Posterior a esto, no tendría temor en desplegar sus alas trabajando en proyectos para otras televisoras, prácticamente creciendo física y artísticamente dentro de los foros de filmación y ante la vista de los espectadores.

De esta manera, adquirió experiencia y presencia en historias como Sexo Débil (2011), Bienes Raíces (2011), Último Año (2012), Las trampas del deseo (2014), El Dandy (2015) y Vuelve Temprano (2015-2016).

En cada una de estas obras para la pequeña pantalla, Urbini demostró su don y creció como artista hasta aterrizar en Televisa en la exitosísima telenovela Caer en Tentación (2017-2018), una ficción donde encarnó el papel de ‘Lola’, uno de los más importantes de su trayecto.

Twitter: @caerententacion

Dentro esta telenovela, protagonizada por Silvia Navarro, Gabriel Soto, Adriana Louvier y Carlos Ferro, la luminaria brilló con todo su fulgor al punto de alzarse con el galardón a la mejor actriz de reparto en la trigésimo sexta entrega de los Premios TVyNovelas celebrada el año 2018, una presea que se suma a otros reconocimientos que ha recibido durante su trayectoria.

Julia Urbini, nominada a 'Mejor Actriz de Reparto' por su papel de 'Lola' en #CaerEnTentación en los Premios TVyNovelas 2018. ¡Mucha suerte, @JuliaUrbini! pic.twitter.com/b5Bk6UqJt8 — RumoreS (@BlogRumoreS) January 22, 2018

Por otro lado, esta producción de Giselle González no solo le trajo satisfacciones a nivel profesional, también al personal pues propició el comienzo de una linda relación sentimental con el actor Francisco Pizaña, con quien formó pareja en este melodrama y actualmente mantiene un sólido noviazgo.

Después de este triunfo en todos los terrenos de su vida, la artista con ascendencia argentina e italiana cosecharía más éxitos con su labor en La Piloto (2018), Dani Who? (2019) y finalmente Vencer el Desamor (2020).

Julia Urbini se convierte en madre para Vencer el desamor

El papel de ‘Dafne Falcón’ en esta novela de la televisora de San Ángel, estrenada en octubre del año pasado, representó un gran reto actoral para Urbini porque ella no es madre, pero no hesitó en aceptar el desafío y no queda duda, a este punto de la emisión, de que logró superarlo con creces.

“Para mí (grabar las escenas de Vencer el desamor) ha sido un gran reto pues es la primera vez que hago a una mamá y, quieras o no, trabajar con niños tiene sus desventajas porque ellos están jugando o el bebé es muy bebé y se pone a llorar, entonces a mí me hace estar más en presente, entrar en la escena y también estar concentrada en los niños”, confesó en una entrevista a Las Estrellas la intérprete que ha tenido un gran crecimiento como histrionisa por este personaje que además ha hecho crecer como espuma su popularidad.

Al presente, a meses después de finalizar llena de gratitud las grabaciones de Vencer el desamor, la madura artista que además tiene habilidades para la natación, danza aérea, entre otras cualidades pocos conocidas, disfruta de su último triunfo en medio de un descanso que ha pasado junto a su pareja y sus mascotas antes de retomar con todo la prometedora carrera que tiene por delante tras inmortalizarse como la entrañable ‘Dafne Falcón’.

Por ahora, mientras da a conocer cuál será el próximo paso en su vida profesional, el público todavía puede verla demostrar sus destrezas interpretativas y entrega en Vencer el desamor, teledrama que se transmitirá de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Las Estrellas hasta su gran final el próximo 19 de febrero.

