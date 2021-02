"Lo pude ver trabajando duro": Mike Bautista, bailarín mexicano cuenta su experiencia con The Weeknd en el Super Bowl LV

Mike Bautista nació en la colonia Agrícola Oriental en la Ciudad de México pero creció en el Estado de México junto a su familia y durante su adolescencia siempre soñó en convertirse en un bailarín profesional.

Actualmente el mexicano ha logrado posicionarse en las grandes ligas del entretenimiento al ser parte de los shows de Ricky Martin, Luis Fonsi, Karol G, J Balvin, Daddy Yankee y recientemente sorprendió al actuar en el medio tiempo del Super Bowl junto a The Weeknd.

En entrevista con Publimetro, Luis Miguel Valdez Bautista, mejor conocido como Mike Bautista, relató su experiencia dentro de dicho espectáculo.

"Cuando me enteré de que sería parte de este show no lo podía creer, pensé que se habían equivocado pero no y fue muy emocionante. Tuvimos un primer ensayo por videoconferencia, después volamos a Tampa, donde ensayamos ocho horas diarias durante seis días. Estaba muy emocionado porque The Weeknd estaba en los ensayos, pudimos trabajar muy cerca de él y me di cuenta que tiene una gran voz, canta increíble y para mí fue algo asombroso", destacó.

Mike Bautista también enfatizó que durante los ensayos se aplicaron muchas medidas de seguridad debido a la pandemia de Covid-19 e incluso antes de viajar a Tampa, Florida tuvo que realizarse un test de coronavirus para evitar contagios.

Pero, sobre todo, aseguró que trabajar con The Weeknd fue muy agradable, pues a diferencia de lo que se piensa de las grandes estrellas, el cantante canadiense siempre se portó profesional, sencillo y un día antes del show les dio un mensaje de aliento que motivó a la producción del evento.

"Manteníamos mucha distancia debido a las medidas por la pandemia pero lo pude ver trabajando duro, poniendo atención, concentrado en cada detalle y es muy inspirador porque siempre se mostró muy abierto, participativo y nos alentó a dar lo mejor", aseguró.

Entre los retos de formar parte de un espectáculo de este tipo, Mike Bautista indicó que el cambio de vestuario es algo que deben dominar en el menor tiempo posible.

“Entre vestuario y vestuario tenemos un minuto. En mi caso yo formé parte de todo el show desde inicio a fin, por lo que hice tres cambios de vestuarios, el primero con la túnica blanca, luego con el saco negro de brillantes y después a máscara y el saco rojo dentro del campo”, mencionó.

Mike Bautista, sus esfuerzos y dedicación

Mike comentó que llegar a posicionarse entre los bailarines más solicitados de la industria no fue un camino fácil, pues luchó contra los estereotipos de su familia; así como dificultades económicas.

“Trabajaba en fiestas de quince años y después estudié baile en la Ciudad de México gracias a una beca y escuché sobre una audición para ser parte de los shows de Yuridia y ahí comenzó mi carrera. En 2013 decidí ir a Nueva York a visitar a mi papá, quien por razones económicas tuvo que migrar a Estados Unidos y comencé a estudiar danza en academias de baile”, comentó Mike, quien tuvo que trabajar durante las noches en construcción para pagar sus estudios.

“Quiero que mi historia se conozca, no por ego, sino para mostrarle a las personas que sí se puede, todos podemos cumplir nuestros sueños”, dijo Mike Bautista.

Luego de estudiar en la gran manzana, Mike se mudó a Los Ángeles, donde su vida cambió completamente tras audicionar para ser parte del espectáculo en la residencia musical de Ricky Martin en Las Vegas, lo cual lo llevó a conocer a reconocidos coreógrafos y personas del medio artístico.

Más sobre Mike Bautista

-Mike Bautista tiene dos hermanos más y recordó que siempre fue un niño muy inquieto que practicaba artes marciales.

-A los 22 años dio su primer show profesional tras entrenarse en disciplinas como ballet, jazz, contemporáneo, hip hop en la academia Black Studio.

-Fue nombrado Primer Bailarín de la compañía Crisol Danza Fusión con la Puesta en escena Azteca Spirit

-También ha trabajado con artistas como Romeo Santos, Paty Cantú, Gloria Trevi, Carlos Rivera, Yuridia, Sebastian Yatra, etc.

-Colaboró con Ricky Martin en su gira Movimiento WorldTour y en su residencia en Las Vegas All In.

-Como maestro ha impartido cursos en varios países de América Latina y diferentes ciudades de Estados Unidos.

-Su trabajo coreográfico lo ha realizado principalmente en Estados Unidos con decenas de artistas.

-Debido a la pandemia no ha podido bajar a México a visitar a su familia pero se mantiene en contacto con ellos gracias a las herramientas tecnológicas.

– Los Ángeles. Mike radica en esta esta ciudad junto a su esposa y forma parte de una casa creativa que impulsa el talento en las bellas artes.

-280 bailarines formaron parte del show de medio tiempo del Super Bowl LV protagonizado por The Weeknd.

