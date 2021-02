Rebelde (2004) dejó personajes memorables, que todavía hoy el público recuerda por lo particulares que eran: Mía Colucci, interpretada por Anahí, era la clásica chica popular del Elite Way School; Roberta, interpretada por Dulce María, una de las estudiantes más arriesgadas y rebeldes de su clase; y también había personajes como José Luján, que generaba admiración porque a pesar de las dificultades, supo ser fuerte y salir adelante creciendo en un orfanato.

Y este personaje fue interpretado por Zoraida Gómez, quien se gana el corazón del público ya que muestra lo que es la verdadera amistad junto a su mejor amiga en la telenovela, Roberta: a pesar de que ambas tienen un carácter fuerte, saben comprenderse y complementarse.

Mira cuánto ha cambiado ‘Santos’, el chico malo de ‘Rebelde’ a 17 años del estreno de la telenovela Este personaje fue interpretado por Derrick James

Así luce 'José Luján' en la actualidad, a 17 años de Rebelde

José Luján llega al Elite Way School de la manera más inesperada: al salir del orfanato, la llevan a este prestigioso colegio bajo el pretexto de que se había ganado una beca deportiva… y al llegar al colegio, se entera que esta institución no participa en ninguna clase de competencias deportivas.

Esto hace sospechar a José Luján, ya que se pregunta quién se está haciendo cargo de los gastos si dicha beca deportiva no existía. Entonces, a lo largo de los capítulos de Rebelde, este personaje de Zoraida Gómez emprende la búsqueda de sus orígenes.

Mira cuánto ha cambiado ‘Tomás’, el mejor amigo de ‘Diego’ en ‘Rebelde’, 17 años después Fue interpretado por el actor Jack Duarte

En una reciente entrevista que ofreció Zoraida Gomez al canal Tlnovelas, contó cómo fue que obtuvo el papel de José Luján: "Cuando fueron las audiciones de la novela, yo en realidad estaba estudiando en el CEA de Televisa y la única condición que me pusieron es que, en un año, no podía trabajar en nada, sino que me tenía que enfocar en mis estudios

"Entonces yo sabía que no podía trabajar, entonces me mandaban a los castings de Rebelde y yo iba como un poquito de malas porque yo ya sabía que no me iba a quedar porque no me iban a dejar en la escuela", confesó.

"Entonces yo creo que por eso justo me dieron ese personaje, que es como un poco agresivo, a la defensiva, también un poco sola, pero muy echada pa' lante", agregó la actriz.

El cambio de Zoraida Gómez después de Rebelde

Hoy en día, Zoraida Gomez dejó en el pasado la rebeldía de su personaje José Luján y a sus 35 años, es la orgullosa mamá de su bebé Maximiliano, fruto de su relación con Paco Álvarez.

Y fuera de la ficción, es una de las mejores amigas de Dulce María, lo demostró al asistir a su boda en 2019 y al dedicarle y enternecedor mensaje: "Mi gatita hermosa @dulcemaria Tantos años de compartir momentos especiales y ahora llegó este día tan esperado y bendecido 🙏🏼 Te adoro con todo mi corazón y te abrazo hoy y siempre. Te quiero!!!".

Su más reciente proyecto en televisión fue Like, en 2018, y desde entonces se ha dedicado a su vida familiar, más aún desde la llegada de su bebé, quien se ha convertido en el rey del hogar.

Te recomendamos en video