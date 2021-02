Los Obama le apuestan al servicio streaming con la creación de 6 producciones para todos los gustos

Michelle y Barack Obama son la pareja del momento. Ellos no paran de trabajar y sorprender a sus seguidores quienes cada vez más aplauden sus iniciativas. Es por ello que para este 2021 ya mostraron parte de su agenda en la que anunciaron que continuarán su alianza con Netflix para el desarrollo de importantes producciones para todos los gustos. Y es que a través de Higher Ground, la productora de contenidos audiovisuales que fundaron, sumarán al catálogo de esta plataforma streaming importantes proyectos para grandes y pequeños.

Talk Obama: La emblemática pareja le apuesta a Netflix con la creación de 6 producciones

Esta noticia que alegró a su fanaticada fue develada a través de un comunicado oficial de la productora de contenidos. En ella se expresa que, hasta ahora, serán 6 las producciones que estarán presentes en el catálogo de entretenimiento para el público, entre ellas destaca American Factory, documental ganador del Oscar, así como Crip Camp y Becoming.

También destacan: la adaptación de la novela Exit West, que estará disponible en formato de película, Satellite que mostrará una historia de ciencia ficción única e inolvidable. Además, mostrarán la vida de Tenzing Norgat quien fue el primer hombre al llegar a la cima del Everest y llevará por título: Tenzing. Por si fuera poco, estrenarán una trama ligera a través de The Young Wife, una joven que se encuentra muy confundida sobre dar ese paso al matrimonio a sus 29 años.

Pero no todo queda ahí, pues los Obama no dejarán de lado una de las producciones que más disfrutan como lo son los documentales, pues Higher Ground reveló que el cineasta James Honeyborne será el encargado de dirigir Blue Planet II, en el que se mostrarán los emblemáticos Parques Nacionales de Estados Unidos. Y también se sumarán proyectos televisivos como: Firekeeper’s Daughter y títulos en formato infantil como: Ada Twist, Scientist yThe G Word With Adam Conover.

