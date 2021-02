Llega el final de 'The Walking Dead' con el comienzo del rodaje de la última temporada

Todo tiene su final y el esperado adiós de 'The Walking Dead' ha llegado, o al menos iniciado. Este lunes 8 de febrero comenzó el rodaje de la última temporada de la aclamada de series de zombis de la cadena AMC

Con un tuit a través de la cuenta oficial en Twitter, la producción de 'TWD' anunció el comienzo de las grabaciones con la primera fotografía en el set, en la que se aprecia una casa abandonada con un molino, destrozada tras el paso de una oleada de caminantes. "El primer día de la última temporada", añadieron.

The first day of the last season of #TWD . pic.twitter.com/b1x1XRHztQ

La temporada final de 'The Walking Dead' contará con 24 episodios que prometen drama y terror para los fans de una historia que fue de más a menos, pero con su última parte espera revivir emociones entre todo el público que acompañó a los personajes durante 11 años. Su estreno está pautado para los últimos meses de 2021.

Además, el productor y guionista de la ficción de zombis, Kevin Deiboldt, compartió un dibujo muy divertido en Twitter también, con un mensaje esperanzador: "Nuestro equipo y reparto en la larga espera para comenzar a rodar la temporada 11. Un año completo de trabajo en marcha, esperamos que merezca la pena".

Kudos to our crew and cast (asskickers, the lot of ‘em!) on the long-awaited start of filming for S11. A full (effed up) year in the works, we truly hope it’s worth the wait. #TWD #TheWalkingDead pic.twitter.com/nyeoQO20ZX

— Kevin Deiboldt 🧟 (@kdeiboldt) February 8, 2021