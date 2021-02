Ya no estoy aquí un paso más cerca de ganar el Óscar, es finalista para la nominación a Mejor película extranjera.

La cinta Ya no estoy aquí de Fernando Frías ha dado un paso más rumbo al Óscar, y es que la película es parte de la lista de finalistas que buscan la estatuilla a Mejor película extranjera.

Ya no estoy aquí / Foto | Cortesía.

El largometraje mexicano se enfrenta a producciones de países como Chile, Francia, Noruega, Guatemala y Dinamarca. Esta es la lista completa:

Bosnia y Herzegovina, Quo Vadis, Aida?

Chile, The Mole Agent

República Checa, Charlatan

Dinamarca, Another Round

Francia, Two of Us

Guatemala, La Llorona

Hong Kong, Better Days

Irán, Sun Children

Costa de Marfil, Night de los Reyes

Noruega, Esperanza

Rumania, Colectiva

Rusia, ¡Queridos camaradas!

Taiwán, A Sun

Tunisia, El hombre que vendió su piel

Dónde ver y de qué trata Ya no estoy aquí

La cinta se puede ver en Netflix y narra la historia de Los Terkos, bailarines y amantes de la cumbia rebajada, así como las dificultades a las que se enfrentó Ulises (Juan Daniel García), el protagonista de la historia, en Estados Unidos tras migrar a causa de la violencia en la ciudad donde vivía.

Ulises tiene 17 años, y líder de una pandilla conocida como Los Terkos que habita en las montañas de Monterrey. Tras una serie de problemas con un grupo de narcotraficantes, Ulises debe abandonar el país y migrar al barrido de Queens, en Nueva York, donde tendrá que enfrentar una transición que pondrá en juego su propia identidad cultural.

Óscar

La entrega de los premios Óscar 2021 se realizará el 25 de abril. Las nominaciones se darán a conocer el 15 de marzo, pues también el periodo de elegibilidad de los contendientes se extendió hasta el 28 de febrero.

