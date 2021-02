Claudia Martín enamora en un elegante traje de baño enterizo fucsia de piel de serpiente

Claudia Martín regresó a las telenovelas con el personaje de Martina, una de las villanas de la telenovela Fuego ardiente, que se estrenó este 8 de febrero en Las Estrellas. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de Televisa esta temporada, protagonizado por Mariana Torres, Kuno Becker y Carlos Ferro.

En el primer capítulo de la telenovela se presenta Martina, una joven que lleva más de 15 años viviendo fuera de México y alejada de la familia, hasta que su padre la obliga a regresar al país y al rancho familiar, tratando de convencerla que se dedique a sus negocios porque piensa que está 'desperdiciando su vida'.

Más adelante, Martina convencería al personaje de Gabriel, interpretado por Carlos Ferro, de casarse con ella para poder cobrar un fideicomiso… pero no todo sale como lo esperaba: "Martina es una chava sin filtros, muy alegre, muy intensa que vive la vida y de pronto para ella es muy fácil casarse con el personaje de Gabriel y, de repente, se le voltea la situación porque ella se enamora de verdad y va a luchar haciendo todo tipo de locuras para conquistar su amor", comentó en una reciente entrevista al programa Hoy.

Es ahí cuando comienza la lucha entre Martina y Alexa, la protagonista, quien también se enamora de Gabriel, a pesar de estar casa con Joaquín, interpretado por Kuno Becker. "Es un personaje antagónico por el hecho de que el personaje de Alexa y yo, ahí andamos luchando por el amor de este chico. Pero no es mala, Martina no es mala".

Al vivir en Londres durante más de una década, el personaje de Claudia Martín siempre deslumbra con sus looks en pantalla, reflejando la elegancia de la moda europea. En una de las imágenes promocionales de Fuego ardiente, deslumbró con un colorido vestido midi de estampado abstracto en tonos azul, rosa y blanco.

También acaparó miradas en el primer episodio con un conjunto de short neón con un maxi blazer negro estampado, que representa ese espíritu aventurero y osado del personaje de Martina.

Pero además, Claudia Martín sabe muy bien cómo lucir elegante en las escenas de playa: en una de las más recientes, posó con un exquisito traje de baño enterizo fucsia de estampado animal print, muy favorecedor para las morenas.

A sus 31 años, Claudia Martin es una actriz de restos. Así lo dejó saber, al afirmar que está entusiasmada con interpretar a una villana: "Siempre intento tomar personajes que me reten, diferentes. Todo el mundo me pregunta si va a parecerse a Eva en Amar a muerte y les digo que no, que es otra cosa, porque Eva era más cerrada, más oscura, a lo mejor más ácida. Martina no tiene filtros, te dice todo a la cara, es muy espontánea".

