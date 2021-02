Esta es la actriz que está dispuesta a regresar a Grey's Anatomy al igual que lo hiciera Patrick Dempsey

Ante el regreso a las pantallas de Grey's Anatomy temporada 17 se han tejido una gran cantidad de hipótesis sobre los personajes que estarían de vuelta. Y aunque la showrunner, Krista Vernoff, ya reveló que Patrick Dempsey repite esta entrega a través de los sueños de Meredith, la actriz Kate Walsh se mostró dispuesta a hacer lo mismo.

La famosa doctora Addison Montgomery aún es recordada por los fieles seguidores de esta historia quienes también pusieron en primer lugar esta decisión de mostrar rostros del pasado que tanto añoran ver en este drama médico.

Esta es la actriz que está dispuesta a volver tal y como lo hizo Patrick Dempsey a Grey's Anatomy temporada 17

En una reciente entrevista a US Weekly, Walsh confesó que le caería muy bien ese viaje para reencontrarse con su fanaticada y con esta historia que le brindó tantos éxitos. Esto es algo que sus seguidores amarían, pues ella derrochó simpatía con este personaje y alcanzó la fama a través de esta participación en la que estuvo desde el 2005 hasta el 2012.

"Ciertamente ha cambiado mi vida. Lo que sea que decidan, creo que obviamente es una decisión creativa, pero estoy encantada de volver a ser parte del programa. Pero sí, siempre estoy abierta a ello. Estoy aquí", dijo. Con esto se generó una alegría entre su fanaticada quienes esperan sea tomada en cuenta en esta temporada por Shonda Rhimes, creadora de la serie.

Y es que Kate no ha dejado la actuación, por el contrario, luego de su salida de la serie médica ha estado presente en importantes proyectos como: The Umbrella Academy, Emily en París y 13 Reasons Why, sin embargo ha sido a través de Grey's Anatomy que ella alcanzó toda la fama y cariño de la audiencia.

