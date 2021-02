Mon Laferte revela que hizo un segundo mural en Valparaíso y explica tema de su obra en cerro Alegre

Tras varios días de trabajo, Mon Laferte mostró el resultado final del mural que comenzó a hacer la semana pasada en cerro Alegre, en Valparaíso. A través de redes sociales, la artista chilena radicada en México, contó que la obra se llama "Día uno", explicó el tema que lo inspiró y adelantó que se realizó una segunda pintura de este tipo.

En su cuenta oficial de Instagram, Laferte publicó un post lleno de emoticones: "'Día uno'. Mural terminado en Valparaíso.

Este mural va de nuestro ciclo menstrual, de nuestros estados de ánimos en esos días y los dolores de guatita. Cuando yo era chiquitita me desmayaba del dolor".

La cantante oriunda de Valparaíso, agregó: "Justo ese día del mural me tocó mi ciclo, y estaba en mi día uno me dolía todo y la vecina de enfrente me dio una pastilla que me ayudó a poder seguir pintando a 12 metros de altura gracias vecina linda. También quiero decirles que otro vecino de enfrente vende el mejor pan del mundo!".

La intérprete de "Tu falta de querer", reveló que hizo otra obra de este estilo en Valparaíso "Hicimos un segundo mural en el cerro Cárcel ese se los comparto mañana". Además de agradecer a los vecinos, Laferte contó que "Día uno" fue un trabajo en equipo junto a Joel Orta, Mary Tobar, su hermana -Solange Bustamante-, Marta Núñez, Mario Núñez y Bruno Peirano".

Dudas de la seremi

Durante una entrevista con Radio Valparaíso que fue reproducida por El Mercurio de Valparaíso y el portal Soy Chile, la seremi de Cultura de Valparaíso, Constance Harvey, cuestionó la realización de un mural por parte de la artista en el cerro Alegre y llamó "individualista y egoísta" este trabajo

Harvey dijo que la cantante incluso Laferte podría verse enfrentada a una multa si no solicitó los permisos correspondientes.