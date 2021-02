El 'Rasputin Challenge' tomó por sorpresa a Tiktok y estos han sido los más atrevidos

TikTok es sin lugar a dudas la red social del momento. Millones de usuarios abrieron sus cuentas durante el 2020 y la creación de contenido no ha parado ni por un momento, derivando esto en varios retos y videos virales, como lo es la sensación del momento: el Rasputin Challenge.

Un simple video corto, de no más de 15 segundos de duración, con una pegadiza canción de fondo sobre el gran hechicero ruso Rasputin tomó por sorpresa a la red social china y motivó a millones de chicos músculos a mostrar sus cuerpos al natural.

La canción se llama Rasputin y la cantó el grupo Boney M en los años 70 cuando la música disco dominaba las carteleras musicales.

Los chicos más sexys se han atrevido a participar en este reto / TikTok

Ahora, fue tomada por varios usuarios de TikTok quienes decidieron usarla como excusa para mostrar sus cuerpos musculosos, volviendo el Rasputin Challenge uno de los retos más virales de la plataforma y la sensación de inicios del 2021.

El reto consiste en hacer un breve lipsync de la canción con un baile bastante sencillo. Justo cuando se llega a la parte que dice "he was big and strong, in his eyes a flaming glow", que podría traducirse como "él era grande y fuerte, en sus ojos un resplandor llameante", los chicos se quitan sus camisas y revelan su musculoso torso.

A diferencia del Silhouette Challenge, acá no se muestra el cuerpo completo solo una parte y la mayoría de los que siguen el reto son hombres, aunque algunas chicas también se han unido para demostrar que pueden ser fuertes y bellas.

Este es solo el primero de varios retos virales en TikTok que de seguro se realizarán a través del año, uno en el que de nuevo al parecer las personas estarán en casa más tiempo de lo planeado.

