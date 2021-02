Kurt y Willy Rodríguez crean un mundo de amor con 'Nadie nos entiende'

Con su reciente tema Nadie nos entiende, el cantautor mexicano Kurt creó un mundo en el que sólo caben los enamorados. Esta canción, que muestra la complicidad entre dos personas que se aman, cuenta con la colaboración del músico puertorriqueño, Willy Rodríguez, quien es vocalista y bajista de la agrupación Cultura profética.

¡Checa estas opciones! Celebra el Amor y encuentra el mejor detalle en Claro Shop

Durante una charla con Publimetro, los dos músicos coincidieron que este tema está inspirado en un amor tan profundo, el cual va más allá de la conexión física entre dos personas.

“Esta canción dice todo lo que se necesita decirle a una persona con la que quieres dejarte ser y dejarte caer. Creo que mucho de lo que es el amor parte de rendirte ante él, tienes que rendirte para sentirlo de forma profunda, disfrutar el momento con tu pareja sin importar nada más. El videoclip también muestra mucho de la esencia de la canción que parte de lo sencillo y cotidiano porque al final es en esos momentos donde puedes crear tu propio mundo con esa persona especial, es decir ‘nadie nos entiende pero no importa, estamos tú y yo’”, mencionó Kurt.

Kurt afirmó que sigue componiendo canciones para su nuevo disco / Cortesía

Para esta canción, Willy Rodríguez compuso parte de la letra y destacó que Nadie nos entiende recuerda el valor que tiene lo inmaterial, lo espiritual y los sentimientos que no se pueden explicar.

“Siempre he creído que escribir sobre amor es más difícil que escribir sobre quejas o temas de protesta social porque el amor de por sí es hermoso, entonces es muy complicado para mí y me lo tomo muy en serio. Para este tema partí de la idea de cómo se toma la ciencia como algo de lo que no puedes dudar y lo espiritual no alcanza la idea de ser oficiales, entonces sentí que era una buena manera de agarrar un tema meterle mi percepción de ciertas ideologías como siempre lo hago en mi música pero sin caer en lo redundante ni en lo incómodo y ponerlo en un punto de vista en el que todo el mundo pueda identificarse y entender. Creo que la frase que resume todo es ‘queman el tiempo en buscar explicar lo que es más de sentir’”, afirmó Willy.

Kurt defiende al amor con su música El cantautor mantiene buenos aliados en la música.

En cuanto a la colaboración, Kurt comentó que uno de sus grandes sueños era colaborar con Willy en alguna canción; sin embargo no encontraba la canción adecuada para poder trabajar con el puertorriqueño hasta que llegó este tema.

“Estaba esperando la canción correcta para mostrarle algo a Willy con lo que pudiera sentirse emocionado, entonces empecé a trabajar la canción y me di cuenta que traía mucho de la esencia de él en el momento en que la escribí por lo que decidí contactarlo. De hecho este tema iba a ser el primer sencillo de mi disco pero preferí retrasarlo para que Willy pudiera tomarse su tiempo y trabajar en él”, aseguró el cantautor nacido en Culiacán.

En este sentido, Willy Rodríguez confesó que trabajar en este tema a lado de Kurt lo ayudó a salir de una racha en la que le costaba mucho inspirarse para componer y crear música.

“Soy partidario de que los sueños se cumplen si los buscas y trabajar con Willy era para mi uno de los objetivos más especiales en mi carrera y lo pudimos hacer”, dijo Kurt.

“Fue muy bonito para mí porque hace tiempo no lo exploraba ese sentimiento en mi música y me puso donde quería estar y estoy muy agradecido de contar con esta mentalidad, con su empuje, con sus ganas de hacer buena música y su persistencia, especialmente en este tiempo. A mí me tomó por sorpresa tener que estar encerrado y me había quedado un poco rezagado, no me salía ni escribir, estaba ahí empujando y no salía por eso le agradezco a Kurt que me sacó un poco de ese rollo y me puso a escribir cosas lindas. Me sentí libre también porque me dejó esa libertad de poder aportar en su canción”, aseveró.

Más sobre Kurt…

-Kurt nació el 28 de enero de 1989 en Culiacán, Sinaloa y se ha consolidado como uno de los cantautores más talentosos de los últimos años.

-El músico participó como codirector del video musical a lado de Toño Roma, donde muestra su capacidad de contar historias visualmente.

–Kurt y Willy Rodríguez filmaron el video por separado pero con el mismo concepto visual.

-Cuenta con 721 mil suscriptores en YouTube y 152 mil seguidores en Instagram, donde constantemente comparte parte de su vida.

-La mujer perfecta es uno de sus temas más exitosos, el cual cuenta con 166 millones de visualizaciones en YouTube y 148 millones de reproducciones en Spotify.

-Vengo del futuro y 16 son los temas que grabó con Tommy Torres y Luis Fonsi respectivamente, los cuales tienen millones de reproducciones.

-Con Leonel García realizó el tema Sobreviviendo, el cual muestra una de sus facetas más vulnerables.

-Kurt adelantó que para este año presentará más canciones en las que también contará con nuevas colaboraciones.

-Otro de los temas más sentimentales del cantante es Roto, donde muestra uno el profundo dolor del desamor.

-El cantautor fue nominado como Mejor nuevo artista dentro de la vigésima primera entrega de los Latin Grammy siendo el único artista mexicano en esa categoría.

Cultura profética. La agrupación puertorriqueña cuenta con más de dos décadas en la música y este año fueron nominados al Grammy por su disco Sobrevolando.

Video musical. Es protagonizado por los influencers Gisselle Kuri y Carlos Colosio y se filmó en una casa abandonada donde exploran su amor.

Colaboraciones. A lo largo de su carrera, Kurt ha trabajado con diversos artistas como Leonel García, Luis Fonsi, Los Claxons y Tommy Torres.

Festival Pa’l Norte confirma fechas para este 2021 ¡No será virtual! El festival se planea llevar a cabo de forma presencial a finales de este año

También puedes ver: