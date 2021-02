'House of the Dragon': cuatro nuevos actores se unen al elenco del spin-off de 'Game of Thrones'

El rodaje de 'House of the Dragon', la serie spin-off y precuela de la exitosa producción de HBO, 'Game of Thrones', comenzará en abril de este año, y al extenso elenco que brillará en la serie se unieron este jueves 11 de febrero cuatro nuevos actores.

A través de la cuenta de Twitter de 'Juego de Tronos', la producción de la nueva serie encabezada por el escritor y creador George R.R. Martin y el director Ryan J. Condal, informó que Steve Toussaint y Rhys Ifans de 'Berlin Station', y Eve Best ('Enfermera Jackie') y Sonoya Mizuno ('Devs') se unen al reparto.

Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, and Sonoya Mizuno join the cast of @HBO’s #HouseOfTheDragon For the latest updates: https://t.co/ojAsdiyoWV pic.twitter.com/VKuZDWne1s — Game of Thrones (@GameOfThrones) February 11, 2021

El elenco de 'House of the Dragon' ya contaba con Paddy Considine (Rey Viserys Targaryen I), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen) y Matt Smith (Daemon Targaryen).

Rhys Iffans dará vida la Mano del Rey, Otto Hightower, Steve Toussiant será Lord Corlys Velaryon, Sonoya Mizuno será la esclava Mysaria, mientras que Eve Best interpretará Rhaenys Velaryon.

Olivia Cooke, Emma D’Arcy, and Matt Smith join the cast of @HBO’s #HouseOfTheDragon For the latest updates: https://t.co/ojAsdiyoWV pic.twitter.com/uKSyIGIJJU — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 11, 2020

La trama de 'House of the Dragon'

El universo de 'Game of Thrones' regresa, pero 300 años antes los sucesos ocurridos en la serie original. 'House of the Dragon' se basará en la casa Targaryen y en la novela 'Fuego y Sangre'.

"La familia Targaryen escapó de la destrucción de Valyria para asentarse en Rocadragón, desde donde Aegon I conquistó Poniente. Los Targaryen son una de las grandes familias que gobernaron el Feudo Franco de Valyria. Para ganar sus batallas, criaron y entrenaron dragones para combatir, siempre bajo su escudo de un dragón de tres cabezas de gules que arroja llamas", explica la sinopsis.

Dragons are coming.#HouseoftheDragon begins production in 2021. pic.twitter.com/Bxl763FVdY — Game of Thrones (@GameOfThrones) December 3, 2020

