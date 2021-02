¡Spoiler Alert! El sexto episodio de 'WandaVision' revela más secretos de la serie

Si el quinto episodio de 'WandaVision' hizo que los fans se pusieran las manos en la cabeza, el sexto, que se estrenó este viernes 12 de febrero, generó más de un desmayo entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Como lo indica el título, este artículo contiene spoilers, por lo que si no has visto la serie de Marvel Studios o no has podido disfrutar del episodio 6 de la ficción, te recomendamos dejar de leer.

Primer episodio con Pietro

El sexto fue el primer episodio de 'WandaVision' con Pietro Maximoff (Evan Peters), mejor conocido como Quicksilver en los cómics. Luego de que Billy y Tommy rompieran la cuarta pared interactuando con los televidentes, aparece su tío dormido en el sofá, quien empieza crear un vínculo tío-sobrinos con los hijos de Wanda y Vision. Pietro, además, hace una referencia al gen X de los 'X-Men', asegurando que tiene el gen XY.

Curiosamente, Billy y Tommy descubren sus poderes en sus contrapartes de las historias, Wiccan (poderes telepáticos) y Speed (velocidad como Quicksilver), respectivamente.

El clímax del episodio

Lo más llamativo del episodio 6 fue, por supuesto, su clímax. En el día de halloween, Vision decide no estar con Wanda y su familia para recorrer Westview. Su trayecto le permite darse cuenta del campo de fuerza que rodea el lugar, luego de interactuar con Agnes (Kathryn Hahn) en su verdadera conciencia sin los efectos de los poderes de Wanda.

Agnes le asegura a Vision que él está muerto, lo que alarma aún más al portador de la gema, quien con sus poderes deja a su vecina en la realidad creada por la Bruja Escarlata. Vision descubre el campo de fuerza y trata de pasar al otro lado, donde los agentes de S.W.O.R.D lo esperan con armas.

Vision, quien empieza a debilitarse tras superar esa barrera, pide ayuda a S.W.OR.D para los ciudadanos de Westview. Pero en ese momento, gracias a sus nuevos poderes, Billy descubre que su papá está en peligro y avisa a Wanda, quien furiosa, aumenta el tamaño del campo de fuerza, atrapando a varios de los agentes y salvando a su amado y abriendo más incógnitas de cara al próximo capítulo.

El séptimo episodio de 'WandaVision' se estrena el viernes 19 de febrero.

