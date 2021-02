Te revelamos qué personajes no estarán presentes en la quinta temporada de La Casa de Papel

La Casa de Papel temporada 5 está a la vuelta de la esquina y con ellas las miles de interrogantes sobre qué pasará con el destino de cada uno de los personajes favoritos de los suscriptores de Netflix. Y es que a través del resto de las entregas se fueron sumando miembros a esta banda de famosos asaltantes que generaron empatía a tal punto que hay quienes piden un Spin-Off de cada uno de ellos.

Y aunque esto aún no ha sido confirmado, sí te decimos quiénes ya no estarán en este esperado final que ha generado tantas expectativas en la plataforma streaming.

Te revelamos qué personajes no estarán presentes en La Casa de Papel temporada 5

Aunque se han generado diversos rumores sobre el regreso de Berlín o Nairobi, lo cierto es que esto no será posible, ya que ellos murieron en temporadas pasadas. Su presencia será a través de flashback que ayudarán a dar lógica a la trama y porque la fue la manera que encontró Álex Pina, creador de la historia, de mantener contentos a sus seguidores. Es por ello que aquí te decimos quiénes no estarán en esta entrega final:

Moscú

Él no estará en la quinta temporada, pues para quienes aún no lo recuerdan, él resultó gravemente herido en uno de los asaltos más impactantes en los que junto con Berlín debió escapar, pero él no corrió con suerte y murió instantáneamente.

Gandía

Su participación fue breve, pero significativa, él murió a través de una paliza que le propinara Bogotá tras la pérdida de Nairobi. Su personaje estaba repleto de carácter, venganza y causó impacto en la audiencia.

Oslo

En las primeras temporadas Helsinki debió tomar una de las decisiones más terribles de su vida: acabar con su primo Oslo, pues se debatía entre si entregarlo a la policía o acabar con su dolor tras ser gravemente herido y no contar con la ayuda para atenderlo.

