Yuri confiesa que sufrió abuso sexual a los siete años

La cantante Yuri confesó que en varias ocasiones a lo largo de su vida ha sido víctima de violencia de género. De acuerdo con la intérprete, una de ellas sucedió cuando apenas era una niña.

En una entrevista con el programa Ventaneando, la intérprete de La maldita primavera contó su experiencia.

“Mi papá era doctor y era así un consultorio largo, y en la parte de atrás donde él hacía sus curaciones para los enfermos que venían con algún problema y equis. Yo estaba ahí haciendo unos algodones y metiéndolos a la cosita de alcohol. Entonces recuerdo que había un señor de edad, no viejito, pero un señor maduro, yo tenía siete años, y mi papá ya me había dicho: mijita, usted cuando le toquen aquí o ahí abajo, usted no lo permita, eso es sagrado, eso es de usted”, dijo la cantante.

Asimismo, Yuri destacó que, en aquella ocasión, el agresor se acercó a ella preguntándole si quería un dulce y le dijo que estaba muy bonita. La intérprete recordó que llevaba puesto un short y una camiseta verde cuando el hombre empezó a tocarle un seno sin su consentimiento.

Contó que ella reaccionó haciéndose para atrás y el sujeto al darse cuenta intentó persuadirla de que no le estaba haciendo nada malo, pero Yuri continuó insistiendo en que no se le acercara.

“Y de ahí, ya que me hice para atrás. Él agarró su mano y me tocó la vagina, pero yo me hice para atrás y salí corriendo a decírselo a mi papá. Mi papá era diabético, casi se muere porque le subió la azúcar, lo golpeó, le destrozó la cara y se lo llevaron a la cárcel”, dijo la artista para la emisión liderada por Pati Chapoy.

Yuri recalcó que durante toda su vida, sus papás le inculcaron que no debía dejarse maltratar por nadie, pues un hombre que maltratara, gritara o golpeara no era alguien bueno para ella.

“Siempre me dijeron: usted vale, mi amor, con o sin hombre usted vale, así que usted ámese, cuídese, no permita que nadie abuse de usted, porque ese hombre que abusa y le pega y le grita y la trata como animalito no es para usted, usted es una princesa”, expresó la cantante.

La intérprete hizo un llamado a las mujeres para que alcen la voz en caso de estar sufriendo cualquier tipo de violencia dentro de sus relaciones.

“Aplaudo a todas las mujeres, hay mujeres que tienen baja estima que no lo quieren decir porque el tipo dice si tu dices yo te mato. No, mi amor, tú no puedes vivir con un hombre así no nos merecemos vivir con un hombre así”, concluyó.

