¡Impacta con su voz! Danna Paola causa revuelo con su concierto en línea ¿Ya es la princesa del pop latino?

Danna Paola es una de las actrices y cantantes mexicanas que ha crecido en los foros de televisión y escenarios, pues desde que era una niña ya protagonizaba telenovelas. Actualmente Danna Paola sigue forjando su carrera en la música y recientemente lanzó su álbum de estudio llamado K.O. (Knockout) conformado por canciones como Calla tú, Sola, No bailes sola, entre otras. Tras el lanzamiento de su disco, la joven de 25 años de edad ofreció un concierto virtual, el cual causó revuelo en redes sociales.

Danna Paola luce atlética en pants fucsia y top deportivo negro La cantante y actriz se prepara para su concierto virtual

La intérprete de Mala fama se convirtió en tendencia en Twitter durante su reciente presentación en línea llamada Welcome to my break up party, donde interpretó sus temas más exitosos acompañada de bailarinas, músicos en vivo y escenografías coloridas que, sin duda, sorprendieron a todos sus seguidores.

Los jerseys, chalecos y abrigos son un básica para esta temporada / Stradivarius

Miles de usuarios de redes sociales han destacado que Danna Paola se ha ganado el título de la princesa del pop latino y la defendieron de personas que las comparan con Ariana Grande y hasta piden que ella sea la primer mexicana en liderar un medio tiempo del Super Bowl.

Por una industria donde haya canciones con mensajes, donde no haya odio ni competencia y donde el único objetivo sea crear música y transmitir mensajes importantes. Gracias @dannapaola por ser este cambio que el mundo necesita Te amo 🤍#WelcomeToMyBreakUpParty pic.twitter.com/FFrXl8AzFJ — Lu 🕯💙 (@lulvsdanna) February 14, 2021

Gracias por darnos el mejor concierto online @dannapaola sólo tú sabes hacer esto!🥀❤️ #WelcomeToMyBreakUpParty pic.twitter.com/5zaSsUrhVj — 🌕Paola Limón (@PaolaLimonSanc2) February 14, 2021

En este Stream tuvimos las emociones a flor de piel, pasamos de estar en un “ SI DANNA DALO TODO” a un “PT DANNA ESTOY EN LAGRIMAS”

Disfrute tanto cada min de este concierto que no creo poder dormir de tanta emoción🙊

Felicidades mi niña, son un éxito!♥️#WelcomeToMyBreakUpParty pic.twitter.com/VmUWhoRKh9 — Anto 🇵🇪 | K.O 🥀 (@Antolamorra) February 14, 2021

"Danna Paola la princesa del pop latino siendo icónica desde pequeña". "El talento de Danna Paola wow, es impresionante lo buena que es". "Danna Paola apoderándose de las redes por tremendo show en donde demostró el PODER que tiene y el “por qué” es la princesa del pop latino". "Danna Paola sí es una showgirl, que sea la primera mexicana en el medio tiempo del Super Bowl, please", fueron algunos de los comentarios que recibió Danna Paola durante su concierto virtual.

Cabe destacar que dos de las interpretaciones que más impactaron durante su show fue la del tema Amor ordinario y Justified en las que explotó su voz y mostró su talento.

danna paola cantando "justified" me ha devuelto las ganas de seguir viviendo hahahahaha amo demasiado #WelcomeToMyBreakUpParty🖤🥀 pic.twitter.com/KSqrvBLXwq — made; (@madexservedanna) February 14, 2021

"Este nivel se show es impresionante, el compromiso de vestuario para cada canción, la entrega, la emoción que te hace la piel de gallina por todo el sentimiento en las canciones. Simplemente oro, gracias", publicó un usuario de redes sociales.

Danna paola demostrado que es la mejor voz latinoamericana de esta generación. #WelcomeToMyBreakUpParty pic.twitter.com/jjF2hFQqsK — vale (@valexdanna) February 14, 2021

Danna Paola brinda por un ex amor

Pero eso no fue todo, al estilo de Juan Gabriel, la cantante habló con ella misma y brindó. "Brindo porque brindar es preciso, no por mucho que me quiso, sino por lo pend… que me hizo", mencionó la cantante.

Apreciemos este GRAN MOMENTO 😍 del concierto de Danna Paola #WelcomeToMyBreakUpParty BRINDEMOS POR TI @dannapaola pic.twitter.com/HA07nNNMwl — frida ❊ (@frida_DP_) February 14, 2021

Danna Paola protagonizará un "Spin-Off" de "Lu", su personaje en Élite La actriz y cantante estaría de regreso a Netflix, pero está vez con una historia que muestra el antes y después de la serie española.

También puedes ver: