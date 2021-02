Don Francisco reflexiona sobre la vida junto a sus amigos e invitados especiales en nuevo programa

Con una trayectoria de seis décadas como conductor, Mario Kreutzberger sigue más presenta que nunca y en esta ocasión regresa con un programa llamado Don Francisco: reflexiones 2021, que se realizará en línea, en el cual analizará algunos de los retos de la vida, así como temas que lo inquietan junto a invitados y personalidades.

"He estado en una cuarentena bastante estricta y llevo bastante tiempo reflexionando sobre la vida y eso me permitió escribir un libro, que voy a publicar en mayo, que se llama Con ganas de vivir porque en esta reflexiones lo primero que me di cuenta es que a pesar del paso del tiempo, de asumir mis canas, yo tengo muchas ganas de vivir y me di cuenta que comunicar es una adicción, ya que empecé a los 21 años. Por lo que quiero transmitir esas reflexiones al público y en este tipo sentí que había tanta debilidad y desigualdad, que en tan poco tiempo las necesidades eran tan grandes y quise sumarme desde el ámbito humano, entonces pensé que muchos de mis amigos, conocidos e invitados por primera vez podrían ayudar a reflexionar a la gente en su casa", destacó.

De acuerdo con el presentador, el común denominador del programa será la sensibilidad que tendrán las conversaciones, que se desarrollarán a través de las historias personales de los entrevistados. Además, Don Francisco se enfrentará al reto de realizar una producción completamente virtual, donde compartirá sus pensamientos en la intimidad de su nuevo estudio digital, el cual fue especialmente construido para este proyecto, adaptado a las circunstancias debido a la pandemia.

“Ahora la gente está más dispuesta a hablar porque este año ha sido muy estresante para todos independientemente de la edad y de la posición social en la que se encuentre eso ha sido una ventaja para mí, pero una de desventaja es no poder aplicar todo el conocimiento de un tipo de entrevista presencial que he hecho durante 59 años pero este aprendizaje diario nos va permitiendo encontrar nuevos caminos, nuevas formas de usar la tecnología”, afirmó Don Francisco sobre la nueva forma de realizar entrevistas en formato digital.

El conductor de 80 años de edad indicó que a pesar de tener una larga trayectoria en los medios de comunicación siempre tiene nuevas ideas y sueños por cumplir como un programa de entrevistas a migrantes latinoamericanos que viajan a Estados Unidos para lograr el sueño americano.

"Me gustaría hacer un programa de entrevistas a las personas comunes y corrientes, en vez de entrevista celebridades, pero eso había que hacerlo más presencial. Uno de mis sueños también es entrevista al Papa Francisco porque tenemos algo en común los dos nos llamamos Mario pero nos dicen Francisco", comentó.

“No puedo estar en silencio cuando siento que el mundo tiene tanto que decir. Agradezco está oportunidad para compartir mis pensamientos con el público y mis invitados”, dijo Don Francisco.

Más sobre Don Francisco…

-Don Francisco comenzó su carrera en los medios de comunicación en 1962 en su natal Chile y es considerado un ícono de la televisión.

-El presentador es creador de producciones como Sábado gigante, que fue reconocida por el Guinness World Records como el programa de variedades de más larga duración en la historia de la televisión.

-Cuenta con 541 mil seguidores en su cuenta de Instagram y 297 mil seguidores en Twitter.

-A lo largo de su carrera ha entrevistado a personalidades como Selena, Samadhi Zendejas, Anitta, Bad Bunny, entre muchos otros.

-En su nuevo propaga se muestra más natural y deja ver sus canas con el fin de hacer lago más íntimo para el público.

