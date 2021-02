¡Alejado de los reflectores! Miguel Bosé preocupa por su salud debido a posible enfermedad degenerativa

Miguel Bosé ha preocupado mucho a sus seguidores en la últimas semanas, pues se ha dicho que el intérprete de Amante bandido se encuentra muy delicado de salud, por lo que se ha mantenido alejado de las redes sociales, con un perfil bajo y desparecido de la vida pública. Por esta razón, se dice que el cantante no la está pasando nada bien debido a una posible enfermedad degenerativa.

En los últimos años la salud de Miguel Bosé ha sido uno de los temas centrales del mundo del espectáculo debido a que ha aparecido extremadamente delgado y con evidentes problemas en su voz derivados del asma que padece. Cabe recordar los videos que publicó en su cuenta de Instagram cuando mostró su postura con respecto a la pandemia de coronavirus y reveló que cuestionaba el beneficio del cubrebocas para evitar contagios.

"A veces sí cuando veo que voy a entrar a lugares que a lo mejor a la gente le puede molestar pero para que lo sepan yo tengo exención, es decir, un documento médico que me permite no llevarla porque como bien oís tengo asma, entonces la mascarilla me crea problemas respiratorios", afirmó en su cuenta de Instagram.

Además del asma y su delgadez, diversos medios de comunicación como Juntos de Telemadrid y Quien han informado que el cantante español, de 64 años de edad, podría padecer una enfermedad crónica, la cual lo ha mantenido alejado de los reflectores para evitar mostrar su debilidad, así lo informaron en el programa Juntos de Telemadrid.

"Aquí cada vez es más alarmante la situación de Miguel Bosé, los periodistas apuntan que podría tener alguna enfermedad degenerativa (…) Es una persona que no se relaciona ni siquiera con los periodistas, es bastante complicado hablar con él, tiene unos amigos muy muy muy contados", mencionó el periodista Álex Rodríguez, quien también detalló que la últimas vez que vieron a Miguel Bosé fue en Estados Unidos en el programa Pequeños Gigantes.

"Las imágenes fueron bastantes tremendas, dieron mucho de qué hablar porque se le veía en una situación donde no podía emitir palabra (…) Era una persona que incluso tenía dificultades para moverse, la situación era bastante grave, se le veía en un estado bastante degenerativo", dijo el periodista.

Pero eso no es todo, pues ha trascendido que tras alejarse de las redes sociales por los polémicos comentarios sobre el Covid-19, Miguel Bosé también cambió su número de teléfono en México y se negó a ser portadas de revista. Además, se dice que será el próximo juez de La Voz pero no se sabe si su salud se lo permita.

Miguel Bosé y el proceso legal…

En los últimos meses, el cantante también dio mucho de qué hablar sobre el proceso legal que llevó con su ex pareja Nacho Palau, ya que un juez declaró oficialmente que Bosé no tiene la paternidad compartida con Palau, quien alegaba por ella para ver a sus hijos Diego y Tadeo, quienes residen en México con el intérprete de Morena mía.

