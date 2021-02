Regina Blandón conquista en una maxi falda y playera básica negra

Durante sus más de tres lustros de trayectoria artística, Regina Blandón ha logrado erigirse como una de las actrices favoritas del público mexicano. Y es que la estrella se ha hecho merecedora de un notable cariño y reconocimiento gracias al impecable trabajo que ha desempeñado en el cine, el teatro y la televisión, demostrando su versatilidad actoral en diferentes géneros y entrega a cada personaje.

Sin embargo, Regina no solo conquista corazones con el indiscutible talento que ha derrochado en un sinfín de producciones, sino también con su personalidad auténtica, segura, independiente y empoderada. A través de sus redes sociales, la luminaria ha reclutado millones de fieles para sus filas al mostrarse tal cual es, sin fingimientos y sin importar el qué dirán, haciendo gala de su buen sentido del humor, de su pensamiento crítico y hasta su buen gusto a la hora de vestir, en el que refleja su vibrante forma de ser.

Es por ello que en sus perfiles no solo se la puede ver desplegando sus alas artísticas en el escenario o sin maquillaje presumiendo su melena de ‘Hadgrid’, sino también alardeando los espectaculares estilismos que ha llevado a lo largo de los años en los que se ve y se siente regia, como uno casi total black que portó para la temporada estival de 2019.

Regina Blandón luce hermosa en un look casual negro para el verano

A través de su cuenta en Instagram, Regina Blandón fascinó hace unos veranos atrás al salirse de lo convencional y romper mitos apostando por un look en negro sencillo, pero no menos sensacional, con el que demostró que este color se ve bien hasta en las épocas de calor si sabe llevarse acorde a la ocasión y, por supuesto, las condiciones climáticas.

Fiel a su estilo personal, la heredera del talento de Roberto Blandón huyó de las flores, rayas o el estampado a cuadros al ataviarse solo en una playera básica combinada con una maxi falda a la cintura que realzó su figura y un par de estilosos tenis color crema con suela gruesa blanca para contrastar.

En cuanto a los complementos, la artista que debutó como actriz en La familia P. Luche mantuvo el atuendo limpio y sencillo, prescindiendo de accesorios y limitándose a rematar con su beauty look compuesto por un maquillaje suave y su melena con teñido balayage atada en una cola baja desenfadada.

“AyyyyyYyyaaaaa, ¡qué risa el techo!” – Nadie, nunca”, bromeó en la descripción de la publicación haciendo referencia a su posado en la foto, donde se la ve modelando su atuendo muy coqueta mientras ríe mirando hacia el techado de una locación al aire libre.

Como era de esperarse, en esa época, sus millones de seguidores no tardaron en reaccionar a la publicación con centenares de comentarios donde le expresaron halagos por su belleza natural y su fascinación con este original estilismo perfecto para repetir este año.

“Qué look. Me gusta”, “Amo tu estilo”, “Me encanta tu forma de vestir, se me hace chingón”, “Guapísima, amo ese tipo de looks”, “La mejor. Siempre sencilla”, “Guapísima”, “Te amo a ti y a tus tenis extremadamente gigantes para tu cuerpecito”, “Voy a imitar ese estilo…” y “¡Me encantó tu falda!”, fueron algunos de los elogios que recibió.

