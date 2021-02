San Valentín: así celebran los famosos el día del amor y la amistad

Este día de San Valentín diversos famosos ya han mostrado su amor a sus seres queridos y han publicado en redes sociales diversas fotografías en donde desbordan sus sentimientos por esas personas especiales. Tal fue el caso de la cantante Dua Lipa, quien compartió dos imágenes junto a su novio Anwar Hadid.

"El único para mí. Feliz día de San Valentín", publicó la cantante británica, quien se ha mostrado muy feliz junto a Anwar Hadid, quien es hermano de Gigi y Bella Hadid.

Odalys Ramírez también publicó una fotografía junto a su esposo, el presentador de Venga la alegría Patricio Borghetti. "Cuando lo cachas desprevenido . Le dije 'beso' y tomé la foto. Mi San Valentín", publicó la conductora.

Andrea Legarreta publicó una romántica fotografía de su boda junto a Erik Rubín y le dedicó un emotivo mensaje. "Te amaba… Te amo… Y te amaré … Nos amo. Sigamos aprendiendo y practicando el verbo amar. Feliz día de San Valentín", escribió la conductora del programa Hoy.

Galilea Montijo tampoco dejó pasar la oportunidad de mostrarle su amor a su esposo Fernando Reina. "Contigo el amor se celebra todos los días, hoy es solamente un buen pretexto para decirte una vez más que te amo @galileamontijo #sanvalentin/// Así es, solo un pretexto. Te amo", reposteó la conductora.

Jennifer Lopez publicó un video en el que se puede ver un impactante arreglo de rosas con globos que le regaló su prometido Alex Rodríguez.

Una cena romántica en casa con tu pareja también es una gran opción para celebrar este día / EFE

"Febrero es nuestro mes especial … nuestro mes de aniversario … Nos volvimos a encontrar por primera vez el 1 de febrero … la primera vez que salimos fue dos días después y desde entonces no ha habido un día en que no hayamos ' han estado juntos o hablado … me haces reír … me encanta tu sentido del humor perversamente divertido … y cómo siempre intentas hacer que cada habitación en la que entras sea más alegre … te amo a ti y a todos ustedes haz por mi y conmigo …. eres mi gracioso valentine.", escribió.

Tommy Mottola no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un mensaje especial a Thalía en este día de San Valentín. "FELIZ DIA DE SAN VALENTIN al amor y la luz de mi vida, ahora y siempre y para siempre", publicó el empresario.

Sebastián Rulli desborda su amor por Angelique en San Valentín

El actor Sebastián Rulli compartió una romántica fotografía con Angelique Boyer acompañada de un emotivo mensaje en Instagram.

"Amar sin poseer. Acompañar sin invadir. Vivir sin depender. Así es el verdadero AMOR!! El deseo de bienestar y plenitud permanente por la persona que amas. Que dichoso soy de dar y recibir eso a diario. Te Amo @angeliqueboyer !!

Y a [email protected] ustedes que me brindan tanto amor, sepan que lo valoro muchísimo y me esmero porque reciban de mi eso y más!!! Infinitas GRACIAS de todo corazón", publicó.

