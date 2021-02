¿Quién es Joss Whedon? Te decimos en qué proyectos ha trabajado este director que está envuelto en polémicas por abuso laboral

Joss Whedon está en problemas. Y una muestra de ello son las recientes acusaciones que se tejen en su contra, luego de que Michelle Trachtenberg, hiciera pública la confesión de abuso laboral que hasta la fecha le han dejado severas secuelas en su salud. A través de un comunicado, la actriz escribió todo lo que calló durante las grabaciones de la exitosa serie Buffy Cazavampiros, proyecto con el que comenzó a recibir todo tipo de comentarios y descalificaciones de parte de este director.

Estas son algunas de las imágenes inéditas de The Good Doctor que solo están disponibles en DVD Te explicamos dónde puedes encontrar todo ese material que no se muestra en televisión ni en Amazon Prime.

Joss Whedon, creador de Buffy Cazavampiros en medio de polémicas por abuso laboral

Abuso de poder y maltrato psicológico formaron parte de las acusaciones que Trachtenberg señaló en su comunicado en el que expresa todo el dolor y sufrimiento que debió aguantar de parte de este creador que también fue acusado de tirano por parte de la afectada y las actrices Sarah Michelle Gellar, así como Amber Benson quienes se sumaron a esta "protesta".

Pero ¿Quién es este creador que es el centro de la polémica? Es un director, guionista y productor de cine estadounidense que ha estado muy vinculado con el Universo Marvel y la creación de historias de superhéroes o criaturas novedosas, diferentes y que han marcado tendencia en la industria.

Se encargó de la dirección, adaptación y producción de proyectos como: The Avengers: The Avengers y Avengers: Age of Ultron, así como de la Liga de la Justicia. Además llevó la batuta en producciones como Buffy Cazavampiros, Firefly y Astonishing X-Men donde mostró su versatilidad y visión futurista. Otros proyectos con los que ha destacado son: The Office, Ángel, Parenthood, Agents of S.H.I.E.L.D., entre otros.

Su primer trabajo con Roseanne, una comedia fuera de serie, le permitió abrirse en este ámbito artístico en el que su nombre es sinónimo de desborde de creatividad, pero también de exigencias y calidad de producción. De ahí que las múltiples acusaciones vayan referidas a sus peticiones por mostrar lo mejor en cada proyecto, pero él, sin duda, no mide las consecuencias de sus actos y acciones.

Comunicado de Michelle Trachtenberg que inició la polémica

"Joss Whedon abusó de su poder en numerosas ocasiones mientras trabajamos juntos en los sets de Buffy, cazavampiros y Ángel. Mientras él encontraba este mal comportamiento algo entretenido, aquello sirvió para intensificar mi ansiedad a la hora de actuar, para hacerme sentir vulnerable y alejarme de mis compañeros. Era un hombre malvado y mordaz, denigrando a otras personas en público y a menudo señalaba a sus favoritos, lo que provocaba que la gente compitiera y rivalizara por su atención y aprobación". Este es un fragmento de lo que Michelle escribió a través de sus redes sociales y que tituló "Mi verdad", dando así fe de que expresa claramente lo que vivió en primera persona y que hoy le sigue generando inconvenientes en su estabilidad emocional.

La actriz incluso llegó a señalar que durante su embarazo recibió cientos de comentarios mal intenciones de parte de Whedon. "Cruelmente me llamó 'gorda' delante del resto de compañeros cuando estaba embarazada de cuatro meses y pesaba 57 kilos. Y después de todo aquello, en la siguiente temporada, cuando ya había dado a luz, me despidió", dijo.

¡Divertido e inesperado final! Así revivieron el famoso beso de "Cruel Intentions" las actrices Sarah Michelle Gellar y Selma Blair Te mostramos imágenes nuevas sobre este icónico momento en el cine.

También puedes ver: