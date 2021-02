Netflix: las series y películas que llegan del 15 al 21 de febrero

'Escena del crimen: Desaparición en el Hotel Cecil', 'Red Dot' y 'News of the World' se mantuvieron entre lo más alto de las tendencias de Netflix tras sus estrenos la semana pasada, pero el gigante del streaming no para de renovar su catálogo y del 15 al 21 de febrero no habrán excepciones.

Esta semana, la gran N no solamente trae nuevos contenidos a sus extensas listas de largometrajes y series, sino que además llegan viejos éxitos de la industria cinematográfica que fueron galardonados y aclamados por el público.

Este 17 de febrero se estrena 'Detrás de sus ojos' ('Behind her Eyes' en inglés), una nueva serie original de Netflix que promete sorprender a los suscriptores. Este thriller está inspirado en la novela homónima de Sarah Pinborough, y narra la historia de Louise (Simona Brown), una madre soltera, que empieza una relación con David (Tom Bateman). Su vida da un giro cuando descubre que David es su jefe, y por si fuera poco, que está casado con Adele (Eve Hewson).

From the team that brought you The Crown, #BehindHerEyes is the thriller series with *THAT* twist ending. pic.twitter.com/k2iW3ciyaR — NetflixSA (@NetflixSA) February 13, 2021

'Behind her Eyes' es otra idea de los creadores de la exitosa 'The Crown'. Llega el miércoles 17, al igual que el documental 'Estados Unidos: La lucha por la libertad', con Will Smith.

La comedia original 'En los Boxes' con Kevin James como protagonista (15 de febrero), la animada 'Booba' (15 de febrero), el anime 'Así habló Kishibe Rohan' (18 de febrero) y 'Tribus de Europa' (19 de febrero) son las otras series que integran al catálogo de plataforma de streaming.

Las películas que llegan

¿Reconocerían la saga 'Crepúsculo' (15 de febrero), 'Jurassic Park', 'La chica danesa' y 'Scarface' (16 de febrero)? Las exitosas cintas se unen al catálogo de Netflix esta semana, perfectas para un maratón.

La saga de Crepúsculo está disponible en Netflix. ¿Debería hacer un maratón? ¡Debería hacer un maratón! 🙊🍿 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) February 15, 2021

'Mi novia Polly', 'Dragón Rojo' (16 de febrero), 'Viviendo con mi ex' (17 de febrero), 'Descuida, yo te cuido' y el documental 'Agente Topo' (19 de febrero) son otras cintas que llegan esta semana. 'Cuatro historias de mujeres' el 19 y 'Compañeros de Clase' el 20 de febrero son las novedades.

Febrero, mes del amor por las películas, las series y los maratones. ❤️ 🍿 pic.twitter.com/8s4YfOYAFl — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 31, 2021

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: