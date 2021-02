Todo lo que debes saber sobre 'Behind Her Eyes', el nuevo thriller dramático de Netflix

Este miércoles 17 de febrero llega a Netflix el catalogado como el estreno de la semana. Se trata de 'Behind Her Eyes' ('Detrás de sus ojos' en Latinoamérica y España), el nuevo thriller dramático de la plataforma de streaming que promete cautivar a los suscriptores.

La ficción llega en formato de miniserie con siete capítulos, dirigida por Steve Lightfoot, quien fue el 'showrunner' de la primera temporada de 'The Punisher', otra serie de Netflix sobre el personaje de Marvel Cómics.

From the team that brought you The Crown, #BehindHerEyes is the thriller series with *THAT* twist ending. pic.twitter.com/k2iW3ciyaR — NetflixSA (@NetflixSA) February 13, 2021

El elenco de 'Behind Her Eyes' está encabezado por Simona Brown, Tom Bateman y Eve Hewson y se estrena con el trabajo de los creadores de la aclamada 'The Crown'. La nueva serie de Netflix está inspirada en la novela homónima de Sarah Pinborough, un 'best seller' en Estados Unidos y varios países.

Robert Aramayo ('Juego de Tronos') también destaca en el elenco como Rob.

'A satisfying thriller that everyone is going to be talking about… will keep you on the edge of your seat." #BehindHerEyes https://t.co/8SpJzMDaVw — Sarah Pinborough (@SarahPinborough) February 15, 2021

La trama

"Una madre soltera se adentra en un mundo de manipulaciones perversas al iniciar un amorío con su jefe y una amistad secreta con su enigmática esposa", explica el sitio oficial de la plataforma de streaming.

'Behind Her Eyes' narra la historia de Louise (Simona Brown), una madre soltera con un vida muy rutinaria, que empieza una relación con David (Tom Bateman) tras conocerlo en un bar.

Tras unos besos e ilusionarse con la idea de tener en David lo que busca, su vida da un giro cuando descubre que David es su nuevo jefe, y por si fuera poco, que está casado con Adele (Eve Hewson), con quien Louise forja por accidente una amistad. lo que lleva a la protagonista a cuestionar sus acciones en medio de mentiras y secretos.

Desde este 17 de febrero, 'Behind Her Eyes' estará disponible en Netflix.

