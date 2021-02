Charly Zúñiga dice "con permiso" y presenta "Por nada cambiaré"

Luego del éxito del tema Con permiso, con el que se abrió paso en la escena musical, el cantante mexicano Charly Zúñiga, conocido por su participación en el reality show La Academia, presentó su nuevo sencillo Por Nada Cambiaré.

"Por nada cambiaré es mi segundo sencillo, ya tenía un tiempo guardado, es una composición de Luis Garza León, un amigo mío y es una canción muy bonita, emotiva. Estoy muy feliz de poder presentar este nuevo sencillo como parte de mi proyecto musical", compartió el intérprete en una entrevista a Publimetro.

Y siguió: "Esta canción me llena, me encanta la historia, creo que mucha gente se puede identificar con ella, con Con permiso empecé como norteño pero esta nueva canción es banda. Tiene un buen ambiente, la historia es tan buena que muchos se podrán identificar con ella", detalló el joven.

Charly recordó su paso por el programa de TV Azteca, del que se siente orgulloso. "Me siento muy feliz y contento de que la televisora me diera una oportunidad. La Academia me dio una palomita y ahora en adelante sigo pensando lo mismo, ahora la gente toma en serio mi proyecto. Me veo muy optimista, vamos empezando desde cero, pero primeramente Dios lo lograremos", sentenció.

Este año, el cantante presentará algunos temas más, con los que afianzará su propuesta musical.

"El proyecto de este año es asentar las bases del proyecto de Charly Zúñiga. Este año quiero sacar cuatro temas, ya llevamos uno, me faltan tres. Lo bueno tarda pero dura tiempo, yo veo esto para carrera larga. Si este sencillo funciona y nos saca de Matamoros pues qué bien, pero si tarda, será algo más seguro. Yo creo esto para largo".

Zuñiga, que declaró que de principio no buscaba un futuro en la música, afirmó que luego de que se le dio "la oportunidad", quiere llegar a un lugar muy alto. "Me gustaría presentarme en grandes escenarios, llevar la música mexicana a todo el mundo. Me siento muy orgulloso de quien soy, de lo que quiero y puedo hacer que deseo que todo el mundo lo conozca. Sé que apenas estoy comenzando y que será un trabajo de mucho esfuerzo, pero me siento feliz con lo que estoy haciendo. Yo no tengo un plan B, trabajo en todo lo que tenga que ver con mi carrera, tengo la cabeza en alto", finalizó el cantante.

