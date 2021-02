¿Eugenio Derbez adoptará un hijo con su esposa?

Eugenio Derbez es reconocido por ser un divertidísimo comediante, por ser un excelente actor y por sus conocimientos cinematográficos. Pero también es valorado por ser un padre grandioso, y tras Aislinn, José Eduardo, Vadhir y Aitana, estaría pensando en tener un nuevo integrante en su familia.

Pero los planes del actor, recordado por sus participaciones en 'La familia p.luche' o en 'No se aceptan devoluciones', parece que no van por la línea de planificar un bebé con Alessandra Rosaldo, no por una separación ni nada por el estilo, porque son una pareja muy feliz. Al parecer, Derbez ha decidido adoptar.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 16 millones de seguidores, Eugenio Derbez subió un video expresándose en lo que catalogó como un comunicado de adopción, con fecha del 15 de febrero de 2021. Mientras todos sus fans esperaban que se trataba de una broma, el semblante del actor es de absoluta seriedad. Se dirige al público y a los medios de comunicación.

"A todo el público y medios de comunicación, les preparé este comunicado. Como bien saben, en el mundo del entretenimiento hay muchos artistas que han decidido adoptar, y lo hacen con la más genuina intención de ayudar y de poner su granito de arena en este mundo tan complicado. Y bueno, después de mucho pensarlo y de hablarlo con Alessandra, mi mujer, decidimos finalmente dar el paso", explica Eugenio en el comunicado.

Además, añade que en las próximas horas dará más detalles al respecto: "Como sé que además esta noticia saldrá en todos lados, pues prefiero ser yo quien les dé los detalles de esta adopción, así es que en las próximas hora les haremos saber toda la información completa. Gracias".

La reacción de los fans

¿Se trata, en serio, de un bebé? ¿O es una broma de Eugenio Derbez? ¿Adoptará una mascota? Esas fueron las preguntas que se hicieron los fans del actor, quienes escribieron sus mensajes y comentarios en el post.

"Qué chingón. Aunque creo que saldrá con otra cosa", "Va adoptar nuevas medidas de seguridad, o algo así", "Adoptó un perrito, ese será el chiste", expresaron algunos usuarios de la red social.

¿Llegará al clan Derbez el quinto hijo de Eugenio?

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: