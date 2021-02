Jennifer Lopez luce angelical en maxi vestido blanco de organza con manga tres cuartos

Jennifer Lopez parece jamás equivocarse en cuanto a moda se trata. La actriz, de 51 años de edad, se ha creado una persona fashionista, imponiendo tendencias a su paso y conquistando corazones, tal como lo hizo para San Valentín.

Alex Rodriguez, su prometido, compartió una nueva foto de J.Lo posando junto a pétalos de rosa y luces deletreando las palabras "Te amo". Para la ocasión, la también cantante usó un top negro de cuello alto con una falda de lentejuelas brillantes, con una gran abertura en la pierna.

La imagen vino incluida en un video con el que el beisbolista demostró todo su amor a su prometida, esto luego de enfrentar rumores de una supuesta infidelidad, la cual quedó completamente desmentida.

A-Rod subtituló su romántico montaje de Instagram: "Gracias por llevarme a tu corazón y al viaje de tu vida. Las palabras no pueden hacer justicia a cómo me haces sentir y lo que has significado para mi vida. Hoy celebramos el uno al otro. 'Solo nosotros dos'. Pero lo que más amo es que juntos, realmente nos hemos convertido en uno. ¡Feliz #ValentinesDay, @jlo! Te amo. Hoy y por siempre".