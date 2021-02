¡Más acusaciones! Productora de Buffy Cazavampiros se suma a la campaña de acusaciones en contra de Joss Whedon

El director Joss Whedon sigue en el ojo del huracán. Luego de que varias actrices se sumaran a la campaña de acusaciones en su contra por abuso laboral y maltrato psicológico, ahora es la productora Marti Noxon quien levanta su voz y da apoyo a esta situación en la que reitera el ambiente tóxico en el que se trabajó durante la producción de Buffy Cazavampiros.

Abuso de poder y el no crear un ambiente grato para los actores fueron los argumentos que tomó como base Noxon quien desde inicios de esta serie trabajó como coproductora, luego pasó a ser Showrunner para las últimas temporadas en las que evidenció todo los malos momentos en el set de rodaje. Por ello, decisió publicar a través de sus redes sociales, un contundente mensaje.

I would like to validate what the women of Buffy are saying

and support them in telling their story. They deserve to be heard.

I understand where @AllCharisma, Amber, Michelle and all

the women who have spoken out are coming from.

Kater Gordon and I 1/2

