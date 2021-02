Así lucía Michelle Renaud en “Rebelde”, su primera telenovela como actriz juvenil

Con más de una década de trayectoria a sus espaldas, Michelle Renaud ha logrado posicionarse gracias a su talento, entrega y belleza como una de las actrices jóvenes más populares de la televisión mexicana; sin embargo, mucho antes de llegar a ser la reconocida y querida protagonista de telenovelas que es hoy en día, la guapa intéprete tuvo que picar piedra para dar sus “pininos” y comenzar a abrirse brecha en el medio artístico.

Su debut en los melodramas se dio cuando apenas tenía 4 años de edad en la historia infantil Ángeles sin paraíso con un rol menor; no obstante, no fue sino hasta 13 años más tarde que volvió a la actuación para retomar su carrera, como muchos aspirantes, con un papel pequeño solo que en su caso no se trató de una de esas novelas que, tras el paso del tiempo, son olvidadas, sino en una de las producciones más importantes de todos los tiempos: Rebelde.

El aspecto de Michelle Renaud en Rebelde

En el fenómeno televisivo producido por Pedro Damián, la entonces novel luminaria de 16 años se estrenó como actriz juvenil en la piel de ‘Michelle Pineda’, un papel que le permitió ratificar que su vocación estaba en la actuación y le abrió las puertas en el mundo del espectáculo mexicano.

Renaud entró a la producción que marcó a toda una generación de jóvenes como extra en su segunda temporada (2005), pero gracias a su carisma y habilidades interpretativas, logró ganarse un rol como una de las amigas de la malvada ‘Sol de la Riva’. Aunque al principio no tenía mayor relevancia en la trama, poco a poco fue ganando más escenas, que incluyeron divertidos enfrentamientos con ‘Roberta Pardo’, y se quedó hasta el final de la trama.

“Rebelde para mí representa todo en esta carrera porque fue la primer novela que hice. Entré como extra y de ahí me dieron un personaje. Fue increíble poder empezar con el pie derecho, con RBD que era la sensación del momento”, reveló el año pasado en una entrevista a Las Estrellas donde recordó lo que significó interpretar a su tocaya en la inolvidable telenovela juvenil de Televisa.

Empero, pese a lo importante que fue para su vida personal y profesional encarnar a una de las estudiantes del exclusivo Elite Way School, Michelle Renaud confesó en su plática con el medio anteriormente mencionado que le avergüenza recordar su paso por la exitosísima ficción e incluso prefiere saltarse sus apariciones cuando ve la novela.

“A veces la veo y me da pena porque era muy jorobadita y no se me entendía lo que decía, no había tomado clases; pero quitando mi trabajo, fue una gran, gran experiencia (…)”, enfatizó la simpática actriz de ahora 32 años.

Además de representar un momento muy importante en su carrera, la mamá de Marcelo recuerda que aquella experiencia también le permitió forjar grandes amistades con sus compañeros de elenco, con quienes se llevaba muy bien y fueron muy considerados, especialmente con Angelique Boyer, Dulce María, Maite Perroni y Estefanía Villarreal.

“Nosotros la pasábamos increíble. En los camerinos echábamos muchísimo relajo. Angelique (Boyer) era mi íntima (amiga) en ese momento”, aseveró. “Tefa… Dulce era la más hermosa… Maite era muy linda. La verdad es que recuerdo Rebelde y sonrío”, admitió nostálgica.

Tras su participación en Rebelde, Michelle Renaud estuvo alejada de los teledramas por tres años, preparándose para hacer su retorno triunfal y, por fortuna, las propuestas no tardaron en llegar cuando decidió regresar. Su primera oportunidad tras ser “rebelde” fue en Camaleones (2009), en la piel de ‘Betina Montenegro’.

Posterior a esto, estuvo imparable obteniendo un rol tras otro en producciones como Llena de Amor (2010-2011), Ni contigo ni sin ti (2011), La mujer del vendaval (2012-2013) y El color de la pasión (2014), hasta ganarse su primer protagónico en La sombra del pasado (2014-2015) junto a Pablo Lyle.

Tras destacar como protagonista, su carrera despegó y continuó brillando como estrella principal de exitosas ficciones para la pequeña pantalla como Pasión y poder (2015-2016), Hijas de la luna (2018) y La reina soy yo (2019).

Su más reciente proyecto es Quererlo todo (2020), una historia de amor campirana que protagoniza junto a su exnovio Danilo Carrera y actualmente se transmite de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Las Estrellas.

